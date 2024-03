Siatkarze Olimpii Sulęcin zakończyli sezon porażką w Bydgoszczy. Ale walczyli z Visłą Proline przez pięć setów!

VISŁA PROLINE BYDGOSZCZ – OLIMPIA SULĘCIN 3:2 (25:19, 23:25, 25:20, 23:25, 15:13)

Każdy zespół miał swój cel

Choć obydwa zespoły już wcześniej osiągnęły swoje podstawowe cele – bydgoszczanie awans do play offów, natomiast sulęcinianie utrzymanie się w pierwszej lidze – to mecz miał swoją stawkę. Visła Proline – w przypadku bardzo prawdopodobnej porażki BBTS Bielsko-Biała z MKS Będzin – mogła liczyć po zdobyciu kompletu punktów na wskoczenie na trzecie miejsce w tabeli, natomiast Olimpia broniła całkiem atrakcyjnej dla niej, 11. pozycji. Wygrana 3:2 nic gospodarzom nie dała, natomiast dla sulęcinian jedno duże „oczko” oznaczało utrzymanie status quo.

Początek dla gospodarzy, potem skuteczna odpowiedź gości

Pierwszy set miał wyrównany przebieg do stanu 18:17 dla gospodarzy. W tym momencie w polu zagrywki gospodarzy pojawił się Antoni Kwasigroch i… pociągnął aż do 24:17. To była zbyt duża różnica, by goście mogli ją zniwelować. Co prawda obronili dwa pierwsze setbole, ale polegli przy trzecim, bo Fabian Leitermeier… popsuł serwis.