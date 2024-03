SOBOTA Wielka sztuka w Filharmonii Gorzowskiej. Ten koncert wprowadzi w klimat Wielkiego Tygodnia

Na niedzielny koncert złożą się utwory czterech kompozytorów. Orkiestra Filharmonii Gorzowskiej zagra dwa utwory Jesepha Haydna. Jeden to „La passione” jak określono Symfonię f-moll. To kompozycja, która uświetniła obchody Wielkiego Tygodnia w niemieckim Schwerin. Drugi z utworów Haydna to natomiast krótkie Il terremoto z „Siedmiu ostatnich słów Chrystusa na krzyżu”.