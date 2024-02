Filharmonia Gorzowska z nominacją do Fryderyka. Kiedy poznamy wyniki?

Nominacja do Fryderyka 2024 to pierwsze wyróżnienie w niespełna 13-letniej historii Filharmonii Gorzowskiej. Album „Malawski – Palester. Ślad ocalony” to jednak dopiero drugie wydawnictwo przygotowane przez gorzowską filharmonię.

Płyta „Malawski – Palaster. Ślad ocalony” została wydana w zeszłym roku przez firmę fonograficzną Dux Recordings Producers. Materiał na płytę nagrany został natomiast w październiku 2022. W programie Festiwalu Muzyki Współczesnej im. Wojciecha Kilara zaplanowano wówczas bowiem pierwsze publiczne wykonanie tej muzyki. A historia jest bardzo ciekawa…

W 1949 roku powstawał film „Miasto nieujarzmione” w reżyserii Jerzego Zarzyckiego. Muzykę do tego obrazu skomponował Artur Malawski. A że były to już czasy, gdy sztuka poddawana była zasadom socrealizmu, to ówczesne władze doprowadziły do tego, iż muzyka pierwotnie ilustrująca film została zastąpiona przez nowe dźwięki.