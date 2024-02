Sonaty skrzypcowe kameralnie, piosenki prosto z Paryża, zabawa ze strażakiem Samem i muzyczne pląsy. To atrakcje czekające w filharmoniach

To także jeden z najwybitniejszych skrzypków polskich specjalizujący się w muzyce barokowej, zaś w Gorzowie Wlkp. zabrzmią dzieła największych, choć mniej znanych, mistrzów skrzypiec z minionych stuleci : „Sonata seconda” - Giovanniego Battisty Fontany, „Sonata III ze zbioru Sonatae Unarum Fidium” - Johanna Heinricha Schmelzera, „Preludium g-moll BuxWV 149” - Dietrich Buxtehude, „Sonata na skrzypce solo L3.116” - Františka Bendy, „Toccata g-moll” - Girolamo Frescobaldiego, „Sonata Es-dur” - Pietra Nardiniego, „Sonata g-moll tzw. Z trylem diabelskim” - Giuseppe Tartiniego.

Solista wieczoru naukę gry na skrzypcach rozpoczął już jako ośmiolatek. W 2009 r. ukończył z wyróżnieniem studia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. W maju 2012 roku uzyskał stopień doktora sztuk muzycznych. W latach 2010-2014 pracował jako wykładowca w Akademii Muzycznej w Łodzi oraz w Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Był koncertmistrzem i współzałożycielem orkiestry barokowej „Konfraternia Caper Lublinensis”. Wykonując muzykę dawną, decyduje się niekiedy na historyczny uchwyt instrumentu – przy piersiach, nie przy podbródku.

Życie pod niebem Paryża

Drużyna strażaka Sama

Filharmonia Gorzowska w niedzielę (25.02) o godz. 10, 12.30 i 15 zaprasza na widowisko muzyczne „Strażak Sam – Przygoda na biwaku”. To okazja dla dzieci na spotkanie bajkowych bohaterów i przeżycia z nimi ekscytujących przygód. Całości towarzyszą piosenki, wielobarwne kostiumy i scenografia, ruchome pojazdy.

Od dziecka z muzyką

W poniedziałek (26.02) o godz. 16, 17 i 18, Filharmonia Zielonogórska zaprasza na kolejną odsłonę „Filharmonii Juniora”. To cykl muzycznych spotkań edukacyjnych dla dzieci powyżej 4 roku życia, którego celem jest nauka samodzielnego obcowania z muzyką poprzez różne zabawy, ćwiczenia rytmiczne, animacje muzyczne, śpiewanie, słuchanie i kolorowanie. To także okazja do wspólnej zabawy z rówieśnikami. Całość poprowadzi Małgorzata Tofilska.