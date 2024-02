Romeo i Julia w trzech odsłonach miłowania: operowej, musicalowej oraz popowej. Za nami koncert walentynkowy w Filharmonii Zielonogórskiej

W roli solistów wystąpili: Małgorzata Priebe (sopran) oraz Piotr Kalina (tenor), którzy wcielą się muzycznie w postaci jednej z najsłynniejszych zakochanych par świata zachodniego - Romea i Julię. Koncert był podzielony na trzy części: operową, musicalową oraz popową. W każdej z nich artyści występowali w innych strojach, od wyjątkowo eleganckich przynależnych operze, poprzez nieco luźniejsze do klasycznych jeansów i koszul w części muzyki popularnej.

Małgorzata Priebe jest z wykształcenia śpiewaczką operową oraz dyrygentką chóralną. Prowadzi aktywną działalność koncertową wykonując zarówno muzyką klasyczną jak i rozrywkową. Pracuje jako wykładowczyni Emisji głosu na Akademii Muzycznej w Gdańsku. Jest laureatką Fryderyka 2021 razez z Zespołem Wokalnym Art'n'Voices. Wzięła udział w IV edycji programu "The Voice of Poland" w drużynie Marysi Sadowskiej. Od 2016 roku śpiewa w oktecie wokalnym Art’n’Voices, który z powodzeniem koncertuje w Polsce i Europie, zyskując uznanie środowiska muzycznego. W roku 2021 razem z Art'n'Voices zdobyła Fryderyka 2021 w kategorii Album Roku Muzyka Współczesna za album “Midnight Stories. Contemporary Music of Polish Composers” wydany przez wytwórnię DUX. Wzięła udział w nagraniu ponad 10 albumów. Niejednokrotnie dokonywała prawykonań, m.in. na festiwalu muzyki współczesnej “Pulsar Festiwal” w The Royal Danish Academy of Music, gdzie odbyła roczną wymianę studencką. Oprócz muzyki klasycznej i rozrywkowej odnajduje się także w śpiewie ludowym, czy muzyce improwizowanej.