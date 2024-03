Tylko jeden kandydat na burmistrza w Krośnie Odrzańskim w wyborach samorządowych 2024

Urodził się 12 sierpnia 1979 roku. Uczył się w Uniwersytecie Zielonogórskim na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki i Telekomunikacji z tytułem magistra i inżyniera systemów komputerowych. Ukończył studia menedżerskie w Wielkopolskiej Szkole Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Nottingham Trent University, gdzie zdobył tytuł Master of Business Administration (MBA). Studiował podyplomowo zarządzanie finansami oraz strategię przedsiębiorstwa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Prowadził działalność gospodarczą w Polsce i za granicą. Współzałożyciel i członek Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Skarpa”.

Jeśli w danej gminie zgłoszony został tylko jeden kandydat na wójta lub burmistrza, to wybory nadal się odbywają, ale wyglądają inaczej.

Głosowanie polega na zaznaczeniu czy jest się "za" lub "przeciw" jedynemu kandydatowi. Jeżeli uzyska on więcej niż połowę ważnych oddanych głosów, to oficjalnie zostaje wybrany na stanowisko, na jakie kandyduje. Co jeśli nie uzyska wyniku powyżej 50%? W takim wypadku wyboru dokonuje rada gminy w tajnym głosowaniu — kandydat musi uzyskać bezwzględną większość (czyli więcej niż 50% głosów).