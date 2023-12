Stelmet Enea Zastal już z „finansową kroplówką”. Zielonogórzanie zagrają w najgłośniejszej polskiej hali

Dziura finansowa zasypana

15 grudnia – to bardzo ważna data z punktu widzenia przyszłości zielonogórskiej koszykówki. Do tego dnia zaległości wobec koszykarzy muszą zostać spłacone. W przeciwnym razie zawodnicy Zastalu mają prawo rozwiązać kontakty. Według naszych informacji zaległości sięgają około dwustu tysięcy złotych. W minionym tygodniu w Urzędzie Miasta spotkali się przedstawiciele zielonogórskiego magistratu, Urzędu Marszałkowskiego oraz klubu, by ustalić plan działania na najbliższą przyszłość. Jak się okazuje sprawy związane z wykupieniem akcji przez miasto Zielona Góra i samorząd idą w dobrym kierunku. Aby zasypać bieżącą dziurę w budżecie włączył się główny sponsor klubu – firma Stelmet. Informował o tym w swoich mediach społecznościowych prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki. To oznacza, że zaległości wobec zawodników prawdopodobnie zostaną spłacone i koszykarze będą mogli skupić się na grze.