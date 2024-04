To będzie hit pierwszej kolejki! Stal Gorzów podejmie w niedzielę Apatora Toruń

Fachowcy widzą ich w rozgrywce o medale

Opinie stalowców

Po ostatnim, domowym sparingu z Betard Spartą Wrocław wysłuchaliśmy w poniedziałek (8 kwietnia) opinii stalowców o zbliżającej się inauguracji ligowych zmagań. Oto, co usłyszeliśmy.

Stanisław Chomski (trener ebut.pl Stali): - Nie wiemy jeszcze, kogo na co stać. Forma zawodników nie jest do końca stabilna. Przed nami dużo jazdy i celem jest to, aby cało i zdrowi przejechać cały sezon. Pierwszą przygodę z Szymkiem mamy już za sobą. Mamy nadzieję, że to będzie jedyny taki problem w tym roku.