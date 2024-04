Stal Gorzów mierzy w wielki finał PGE Ekstraligi. Czy inny wynik będzie rozczarowaniem?

Gorzowscy żużlowcy zdobyli w historii swych startów w najwyższej klasie rozgrywkowej 9 złotych, 15 srebrnych i 6 brązowych medali. U progu sezonu 2024 w klubie mówi się, że celem drużyny jest awans do wielkiego finału.

Przygotowania zgodnie z planem

Trener stalowców Stanisław Chomski jest zadowolony z przygotowań do sezonu.

– Pogoda uniemożliwiła nam rozegranie jednego sparingu z Lesznem i dwóch z Grudziądzem – przypomina. – Odjechaliśmy za to trzy inne test mecze, jeden z Lesznem i dwa z Wrocławiem. Trudno na ich podstawie wyciągać jakieś dalekosiężne wnioski, bo każde spotkanie odbywało się w innych warunkach torowych. A liga będzie rozgrywana w jeszcze innych okolicznościach. Mamy za sobą udane zgrupowanie w słowackiej Żarnovicy (od 1 do 6 marca – dop. red.) oraz sporo indywidualnych treningów poszczególnych zawodników. Ważne, że poza drobnym urazem kciuka Szymka Woźniaka wszyscy są w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej.

Widzą pięciu faworytów

Podobnie, jak inni fachowcy, szkoleniowiec ebut.pl Stali widzi pięciu głównych faworytów PGE Ekstraligi w sezonie 2024.

– Na kandydata numer jeden do złota wyrasta bez wątpienia Lublin – twierdzi. – Bardzo mocny jest Wrocław, spory potencjał ma Toruń, głodna sukcesu jest Częstochowa. Do tego grona dołączamy i my. Ktoś będzie się musiał obejść smakiem i nie awansuje do rozgrywki o medale. Chomski nie ukrywa, że przy ustalaniu składu na pierwsze mecze będzie się posiłkował ubiegłorocznymi schematami.

– Moim zadaniem będzie połączenie indywidualnych potrzeb zawodników z interesami całej drużyny – dowodzi. – To zadecyduje, kto z jakim numerem startowym pojedzie w konkretnym spotkaniu. Najważniejsze, że mam do dyspozycji pełny skład. Anders Thomsen zapomniał już o ubiegłorocznym urazie, a Szymek Woźniak na pewno będzie gotowy do inauguracyjnego pojedynku z Toruniem. To daje mi spore pole manewru. Na dziś trzy sprawy są najważniejsze: dobrze zacząć rozgrywki, unikać kontuzji i osiągnąć jak najwyższą formę na play offy.

Kibice żółto-niebieskich wiedzą, że trener Chomski podpisał z klubem kontrakt, ważny do końca sezonu 2024. I choć coraz częściej mówi o emeryturze, to klub chciałby przedłużyć z nim umowę co najmniej o rok. – Jestem zwolennikiem tego, żeby trener został z nami na dłużej. Teraz daliśmy mu więcej argumentów, bo mamy drużynę na dwa lata – przypomina prezes Stali Waldemar Sadowski. – Szymon Woźniak, Oskar Fajfer, Anders Thomsen, Oskar Paluch i Martin Vaculik podpisali umowy do końca sezonu 2025.

Cel? Finał!

Prezes Sadowski chce też skorzystać z obecności Grega Hancocka w teamie Woźniaka. Zawodnik zatrudnił czterokrotnego mistrza świata w kontekście swoich startów w Grand Prix i zimą był nawet u niego w Kalifornii. – Gdy nasze mecze będą w kalendarzu sąsiadowały z turniejami GP, Hancock na pewno przy nim będzie. Dlaczego przy okazji miałby nie spojrzeć swoim okiem także na naszych adeptów? – mówi szef klubu. – Liczę również na to, że starty Woźniaka w elitarnym cyklu przełożą się na jego dyspozycję w lidze. Częstotliwość takich prestiżowych imprez sprawi, że mecz o złoto będzie dla niego łatwiejszy.

O kończącym sezon dwumeczu prezes wspomina nie bez powodu. W zeszłym roku zapowiadał, że Stal będzie w pierwszej czwórce PGE Ekstraligi. Uniemożliwiła to kontuzja Thomsena. W tym roku, po wzmocnieniu na pozycji U-24 Jakubem Miśkowiakiem, cel jest postawiony wyżej.

– Drużyna jest bardzo dobrze zbudowana. W zasadzie sześciu zawodników ze składu, gdy staje pod taśmą, może wygrać bieg. Ja, mimo że mnie trochę z tym hamują, cały czas mówię, że jedziemy w tym roku o finał – zapowiada.

Jakie są oczekiwania przed nowym sezonem?

Trener Stanisław Chomski:

– Przed inauguracyjnym meczem myślimy przede wszystkim o dyspozycji Szymka Woźniaka. Po kontuzji lewego kciuka, jakiego doznał w IMME w Grudziądzu, przechodzi fizjoterapię. Bardzo szybką, jak to zwykle bywa w żużlu. Wierzę, że do inauguracyjnego meczu z Toruniem wszystko będzie dobrze. Kibice pytają mnie, czy coś się zmieniło na naszym torze. A ja im niezmiennie odpowiadam, że nadal są na nim dwa zakręty w lewo i dobra nawierzchnia. Jak to zwykle bywa wiosną, gonimy czas. Bo przygotowań nigdy za dużo.

Kapitan drużyny Martin Vaculik: – W tym roku mam już za sobą zdobycie tytułu międzynarodowego mistrza Słowacji, trzy starty w Gorzowie oraz po jednym w Łodzi i Wrocławiu. Korzystałem ze sparingów, by przed inauguracją ligi przetestować bez zbędnego ciśnienia psychicznego różne rzeczy. Wspólnie z moim teamem zbieramy różne wnioski i zapisujemy je sobie w kajeciku. Po ostatnim sparingu ze Spartą na „Jancarzu” zostałem w Gorzowie, by wykorzystać dobrą pogodę i jak najwięcej potrenować przed meczem z Toruniem.

Jakub Miśkowiak, nowy nabytek ebut.pl Stali na pozycji U-24: – W nowym otoczeniu czuję się bardzo dobrze. Zostałem fajnie przyjęty przez drużynę, nie mam żadnych kłopotów z adaptacją. Korzystam z każdej okazji do przedsezonowych startów, bo w tym okresie zawsze jest mnóstwo pracy przy sprzęcie. Trzeba przetestować wszystkie jednostki i wybrać te najlepsze, które będę się dobrze spisywały w lidze. Moje wyniki w sparingach były różne, ale wynikało to właśnie z tych założeń. Zrobię wszystko, by sprostać oczekiwaniom, jakie wiążą ze mną szefowie Stali i gorzowscy kibice.

Oskar Paluch, junior: – Dobrze się czuję po zimie. Kalendarz pierwszych startów został tak ułożony, że było sporo imprez dla seniorów, za to nie ruszyły jeszcze żadne juniorskie rozgrywki. Nie mam z tym jednak problemów. Solidnie potrenowaliśmy na obozie w Żarnovicy, miałem też trzy sparingi z udziałem klubowej drużyny no i start w memoriale Edwarda Jancarza. Na dziś to musi wystarczyć, by się wjeździć i wybrać najlepsze silniki na ligę. W tej chwili wszystko wskazuje na to, że moim partnerem w juniorskiej parze będzie w Stali Jakub Stojanowski.

Skład ebut.pl Stali

Anders Thomsen (urodzony w 1994 roku), Martin Vaculik (1990), Szymon Woźniak (1993), Oskar Fajfer (1994), Jakub Miśkowiak (2001), Oskar Paluch (2006), Jakub Stojanowski (2003), Mathias Pollestad (2004).

Mecze gorzowian w sezonie 2024

1. kolejka (14 kwietnia): ebut.pl Stal – KS Apator Toruń (dom); 2. kolejka (19 kwietnia): Orlen Oil Motor Lublin – ebut.pl Stal (wyjazd); 3. kolejka (28 kwietnia): ebut.pl Stal – Tauron Włókniarz Częstochowa (dom); 4. kolejka (5 maja): NovyHotel Falubaz Zielona Góra – ebut.pl Stal (wyjazd); 5. kolejka (19 maja): ebut.pl Stal – ZOOleszcz GKM Grudziądz (dom); 6. kolejka (26 maja): Betard Sparta Wrocław – ebut.pl Stal (wyjazd); 7. kolejka (31 maja): ebut.pl Stal – Fogo Unia Leszno (dom); 8. kolejka (9 czerwca): KS Apator – ebut.pl Stal (wyjazd); 9. kolejka (23 czerwca): ebut.pl Stal – Orlen Oil Motor (dom); 10. kolejka (5 lipca): Tauron Włókniarz – ebut.pl. Stal (wyjazd); 11. kolejka (21 lipca): ebut.pl Stal – NovyHotel Falubaz (dom); 12. kolejka (26 lipca): ZOOleszcz GKM – ebut.pl Stal (wyjazd); 13. kolejka (4 sierpnia): ebut.pl Stal – Betard Sparta (dom); 14. Kolejka (9 sierpnia): Fogo Unia – ebut.pl Stal (wyjazd).

Czy wiecie, że...

Stal Gorzów jest jednym z najbardziej utytułowanych polskich klubów żużlowych. Jej reprezentanci zdobyli 133 medale we wszystkich rozgrywkach mistrzostw Polski. Sezon 2024 jest 58. żółto-niebieskich w najwyższej klasie rozgrywkowej i 77. w historii klubu.

Gorzowscy żużlowcy występowali w rozgrywkach ligowych pod różnymi szyldami. Kolejno były to: 1950-1992 – Stal; 1993 – Stal Farbpol; 1994 – Stal Brunat; 1995 – Stal Michael; 1996 – Stal Pergo; 1997-2001 – Pergo; 2002 – Stal Pergo; 2003 – Stal Strabag; 2004 – Stal Telenet Strabag; 2005 – Mars RTV AGD; 2006-2007 – Stal; 2008-2011 – Caelum Stal; 2012-2014 – Stal; 2015 – MONEYmakesMONEY.pl Stal; 2016 – Stal; 2017-2018 – Cash Broker Stal; 2019 – truly.work Stal; 2020-2022 – Moje Bermudy Stal; 2023-2024 – ebut.pl Stal.

W sezonie 2024 stalowcy będą jeździli w granatowych kevlarach, pozbawionych żółtych elementów. Te zostały zarezerwowane dla wystroju stadionu przy ul. Śląskiej. Czytaj również:

Szymon Woźniak: Znaleźć bilans między pracą a rodziną. To mnie nastraja pozytywnie

Wideo Runjaić zwolniony z Legii !