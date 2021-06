Tu powstają specjalistyczne posiłki dla chorych. Pierwsza pracownia żywienia pozajelitowego już działa w Lubuskiem

Skorzystają najmłodsi pacjenci

Jednak przede wszystkim specjalistyczne mieszaniny będą trafiać do najmłodszych pacjentów, czyli wcześniaków przebywających na noworodkowym oddziale intensywnej opieki medycznej. To bardzo ważne, bo gdy dziecko rodzi się przedwcześnie musi być żywione tak samo intensywnie jak w brzuchu mamy, ale nie można karmić go droga przewodu pokarmowego, bo często jest on jeszcze niedojrzały.