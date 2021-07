Tych wydarzeń nie da się zapomnieć. Zamordowani zostali nasi najbliżsi - mówią potomkowie rodzin zamordowanych na Wołyniu

W Zielonej Górze Łężycy w niedzielę uroczyście uczczono Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. Mimo upływu tylu lat trudno mówić o tych wydarzeniach bez wzruszenia i łez…

Na Wołyniu, w Małopolsce Wschodniej zostali pomordowani członkowie rodzin, mieszkających dziś na Ziemi Lubuskiej. Nie można o tym zapomnieć, choć powrót do tamtych wydarzeń, zawsze wiążę się z wielkimi emocjami. Podczas niedzielnych uroczystości Czesław Laska, przewodniczący Stowarzyszenia „Pamięć Polskich Kresów” w Zielonej Górze, odczytał apel poległych. Wymieniał nazwy miejscowości, nazwiska zamordowanych osób. Niektóre z nich miał po kilka miesięcy czy lat. Zginęły całe rodziny… Nie tylko starsi uczestnicy spotkania nie mogli powstrzymać łez…

Minutą ciszy oddajmy hołd tym, co odeszli Czesław Laska poprosił też zebranych, by minutą ciszy uczcili tych, którzy zaangażowani byli przez lata, by ocalić od zapomnienia tragiczne wydarzenia na Wołyniu, a odeszli w tym roku.

- Pożegnaliśmy Władysława Starczewskiego. Zawsze tu był z nami. Od 2008 roku, kiedy to uporządkowaliśmy 2 ary tego terenu. Przez dwa tygodnie pracowaliśmy tu wszyscy i w ten sposób uczciliśmy 20 rocznicę poświęcenie Krzyża Niepodległości, i 90 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości – mówił Czesław Laska. - Wśród tych, którzy odeszli od nas byli także: Romana Michałowska, Romana Andrzejewska, Edward Laska, Krzysztof Czarny, Waleria Dziubek, Aleksander Czarny, Paweł Laska, Józef Barta, Eugeniusz Milarczyk, Rafał Gajewski.

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystości patriotyczne w Zielonej Górze Łężycy Leszek Kalinowski Czułem zapach krwi i ból - Spotykamy się od lat tutaj. Słuchając dziś kazania, zrozumiałem to, że zachowujemy się szlachetnie wobec heroizmu tych, którzy 78 lat temu zostali pozbawieni życia - podkreślał poseł Jacek Kurzępa. - Nasza szlachetność ma wagę niegasnącej pamięci. Przed chwilą odczytano nazwiska tych, którzy w tym roku odeszli, a byli kustoszami tej pamięci. Przyjdzie też czas, kiedy na tej liście będziemy i my. Dziś jesteśmy żywi i zobowiązani do tego, żeby tę pamięć nieść dalej. Wczoraj na całej Ziemi Lubuskiej upamiętniono różnymi tablicami ludobójstwo na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej. Podeszła do mnie 84-letnia Lubuszanka, która mówiła czego doświadczyła i łzy jak grochy spadały na tę koszulkę, pokazującą aresztowany pomnik wołyński, którego nie możemy postawić. Objąłem ją ramionami i ten przerażający starch, który ją ogarnął, poczułem na sobie. Czułem ten ból, czułem zapach krwi i słyszałem krzyki rozpaczy...

Podwójna potrzeba Jak dodał Jacek Kurzępa: - Edyta Stein mówiła, że tylko prawda nas wyzwoli. Prawda o tamtym czasie. Zadaję sobie pytanie, czy to nasze nieustanne stąpanie w morzu krwi, wśród tragicznych krzyków i wołań ma sens. Bo jak ksiądz kaznodzieja powiedział: - Idźmy ku pojednaniu, to pojawia się we mnie podwójna potrzeba. Z jednej strony potrzeba pewnej symetryczności. My Polacy nie żywimy nienawiści, ale oczekujemy z drugiej strony gestu przeprosin i przyznania, kto był sprawcą. Ja póki co, tej gotowości przebaczenia nie mam. Przepraszam was za to...

Poseł nawiązywał do kazania i dwu milionów Ukraińców, którzy mieszkają i pracują obecnie w Polsce.

-To oni mogą być nośnikami naszej prawdy. Wobec powyższego chciałbym zadeklarować Wam tutaj, że podejmę rozmowy z prezesem IPN, żebyśmy przygotowali program edukacyjny dla Ukraińców w Polsce. Żeby oni zechcieli otworzyć uszy na naszą prawdę - podkreślił Jacek Kurzępa.

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa 11 lipca obchodzimy jako Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. Data związana jest z wydarzeniami z 1943 roku, które do historii przeszły jako krwawa niedziela na Wołyniu. Tego dnia banderowcy zaatakowali 99 polskich miejscowości. Mieszkańców wymordowali w wyjątkowo bestialski sposób. Wielu ludzi zginęło w kościołach, podczas mszy świętych...

Uroczystości w Zielonej Górze Łężycy rozpoczęły się uroczystą mszą święta, a następnie tradycyjnie zostały zorganizowane na Skwerze Kresowym, szczególnym miejscu pamięci, gdzie są tablice upamiętniające ofiary ludobójstwa, jakiego dopuścili się ukraińscy nacjonaliści. To mauzoleum pomordowanych gniłowodzian, powiat Podhajce, województwo tarnopolski. Ten skwer w Łężycy jest szczególnym miejscem ze względu na to, że tutaj 40 rodzin przyjechało i każda ma jakiegoś swojego bliskiego zamordowanego - zaznacza Czesław Laska.

