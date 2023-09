W Gorzowie można podyskutować o budżecie obywatelskim. Ruszają specjalne spotkania!

Przed październikowym głosowaniem, które ostatecznie wyłoni listę zwycięskich zadań w budżecie obywatelskim, odbywają się specjalne spotkania dyskusyjne. Podczas nich pomysły są prezentowane przez autorów oraz poddawane dyskusji zebranych mieszkańców.

Spotkania dyskusyjne to istotny moment w całej procedurze. Warto wziąć w nich udział, ponieważ jest to okazja do poznania pomysłów, które być może zostaną zrealizowane i zmienią nasze najbliższe otoczenie. Można w ten sposób wspierać te zadania, które są ważne dla większości mieszkańców, bo być może już podczas spotkania rejonowego rozstrzygnie się to, które będą miały gwarancję realizacji bez konieczności rywalizacji w głosowaniu - mówi Anna Pękalska z Biura Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji w gorzowskim magistracie.