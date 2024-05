W Gorzowie zapanowało bezkrólewie. Warta i Stilon podzieliły się punktami

Po meczu trenerzy obydwu drużyn powiedzieli:

Łukasz Maliszewski (Solar Home Stilon): - Do przerwy wszystko szło po naszej myśli. Przed wyjściem na drugą połowę uczulałem zawodników, by nie stracili koncentracji, dominowali na boisku i trzymali grających w osłabieniu przeciwników w szachu. Stało się inaczej. Warta nie miała nic do stracenia, wzięła nas na „huki” i strzeliła wyrównującego gola. Nie potrafiliśmy na to zareagować. Z każdą kolejną minutą pogrążaliśmy się, graliśmy coraz słabiej. Za postawę w drugich 45 minutach mam do swego zespołu sporo pretensji.