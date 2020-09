Winobranie. Czy wiesz, czym różni się sommelier od kipera?

Sommelierzy odwiedzili Centrum Winiarstwa w Zaborze, winnice, krążyli między stoiskami, próbowali trunków z różnych lubuskich winnic. Winiarzom nie musieli tłumaczyć, jaka jest różnica między nimi, a kiperami, ale przechodnie często pytali. To doskonała okazja do stawiania podobnych pytań, bowiem do Winnego Grodu przyjechała ekipa znanych sommelierów z całej Polski. Wraz z nimi przygotowujemy winiarski serial "O winie słów kilka". Do obejrzenia na www.gazetalubuska.pl/winobranie

Jak tłumaczy Marcin Krzystolik, sommelier z Poznania, kiper jest bardziej zaangażowany w sam proces produkcji wina. Sommelier to raczej zorientowany sprzedażowo znawca, musi opowiedzieć gościom restauracji o winie, przekonać o wyższości jednego wina nad drugim, krótko mówiąc, jak je sprzedać. Tak, wina generalnie są z roku na rok lepsze. Sommelierzy podkreślają, że to wynik edukacji i poszukiwań własnych winiarzy, którzy chętnie eksperymentują. Jednak odcinamy również kupony od… ocieplenia klimatu. Dla wielu szczepów winnej latorośli w tradycyjnych regionach robi się za gorąco, a wraz z podnoszącymi się temperaturami nasze winnice stają się dla nich korzystniejszym adresem. Sommelierzy mówią nie tylko o Winobraniu Ci winobraniowi goście są najbardziej pod wrażeniem tego wszystkiego, co w Lubuskiem w ostatnim czasie zrobiono. Konrad Potejko pamięta, że jako człowiek branży bywał w Winnym Grodzie w czasach, gdy na Winobraniu nie było lokalnego wina. Cóż, to wcale nie były aż tak odległe czasy. Lubuskie wygrało rywalizację z innymi regionami, gdyż stosunkowo krótki był to czas bez wina. Jednak teraz Lubuskiemu depcze już Małopolska z największym areałem winnic, ale przede wszystkim Podkarpacie eksploatujące wysoka opinię o dawnych winach galicyjskich. - Czego Lubuskiemu brakuje, aby stać się prawdziwym winiarskim? – zastanawia się Potejko. – Na tyle, na ile się rozejrzałem, to chyba niczego. Przede wszystkim macie już sporo marek uznanych w restauracjach, w świecie ludzi na winie się znających. Może nieco więcej miejsc noclegowych adresowanych do enoturystów? Wiem, przyjechaliśmy tutaj podczas Winobrania i nasza ocena może być na zasadzie efektu wow, ale jestem pod wrażeniem. Co filmowcy z "Gazety Lubuskiej" robią w centrum Zielonej Góry? Czego nam brakuje? Wina Czy jesteśmy Polską Toskanią