Właściciel TK Maxx buduje w Sulechowie centrum dystrybucyjne. Pracę znajdzie tu na początek tysiąc osób. Zobaczcie zdjęcia z budowy

Po kilkunastu miesiącach pracy nad projektem, który w urzędowej nomenklaturze nosił nazwę “Nowy Świat 1”, 1 marca rozpoczęły się prace centrum dystrybucyjnego. W strefie inwestycyjnej na powierzchni 23 ha powstanie budynek o powierzchni ponad 61 000 m2. Produkty procesowe w nowo powstającym obiekcie będą transportowane do ponad 200 sklepów sieci TK Maxx , zlokalizowanych na terenie Polski, Niemiec, Holandii i Austrii.

W Sulechowie powstaje centrum dystrybucyjne TJX Europe. Będzie to drugie w Polsce centrum uruchomione przez właściciela sieci salonów TK Maxx i największe w Europie kontynentalnej.

Ogromne znaczenie dla sprowadzenia takiego inwestora do Sulechowa miała współpraca władz miasta z Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz firmą Panattoni – europejskim deweloperem powierzchni magazynowych.

Planowane wstępne uruchomienie zakładu przewidziane jest na przełomie jesień/zima 2022/2023. Ale nabór pracowników już się rozpoczął... Tomasz Rybarczyk

Prace w centrum dystrybucyjnym znajdzie tysiąc osób, a potem jeszcze więcej

W pierwszym roku uruchomienia zakładu zatrudnienie znajdzie ok. 1000 osób. Później ta liczba jeszcze wzrośnie.

- Bardzo się cieszę, bo to sporo osób będzie mogło tam pracować. Wiadomo, jaki jest rynek pracy, a teraz po pandemii koronawirusa wiele firm może paść lub ograniczyć zatrudnienie - mówi pani Barbara z Sulechowa. - Trzymam kciuki, by budowa odbywała się zgodnie z planem.