Wschowa jest pierwsza wśród lubuskich powiatów, którą odwiedzili działacze Prawa i Sprawiedliwości, promując program Polski Ład

Poseł Marek Ast przypomniał najważniejsze z punktów przedstawionych w ubiegłym tygodniu przez premiera Mateusza Morawieckiego, które w tym roku będą wdrażane i przekładane na ustawy. Należą do nich kwestie związane z kwotą wolną od podatku (30 tys. zł), przeznaczenie siedmiu procent PKB na służbę zdrowia, czy uproszczenie procedury budowy domów.

– Są to punkty, które już w lipcu i później, we wrześniu i październiku będą przekładały się na konkretne ustawy, istotne z punktu widzenia lokalnych samorządów – mówił poseł M. Ast. – Cykl naszych spotkań jest nakierowany na to, aby rozmawiać o tym, co jest istotne, na co czekają mieszkańcy, co powinno w pierwszym rzędzie być realizowane. To cykl spotkań poświęcony promocji oraz konsultacji programu z mieszkańcami. Zapraszamy do rozmowy.