Wybite szyby, wyrwane kable, butelki po alkoholu. Budynek galerii w centrum Zielonej Góry straszy! Czy będzie lepiej zabezpieczony?

W ostatnim czasie znów głośno zrobiło się wokół budynku galerii Pod Topolami w Zielonej Górze. Zdjęcia zielonogórzanina, Kacpra Kubiaka, z wnętrz obiektu wywołała żywą dyskusję wśród naszych Czytelników. Sprawdzamy, czy wejścia do galerii mogą zostać odpowiednio zabezpieczone, by nie doszło tutaj do tragedii.