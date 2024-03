Wybory do rady miasta Gorzowa. Oto kandydaci i ulice w okręgu nr 2

W gronie kandydatów jest troje radnych - a precyzyjniej: trzy radne – z kończącej się właśnie kadencji. To Halina Kunicka z Koalicji Obywatelskiej, która w poprzednich wyborach zdobyła tu 1424 głosy, a także Marta Bejnar-Bejnarowicz z Trzeciej Drogi (1150 głosów) i Paulina Szymotowicz (592 głosy, Koalicja Obywatelska).

Jeśli chodzi o pozostałych dwoje radnych, to na start w wyborach nie zdecydowała się Maria Surmacz (1142, Prawo i Sprawiedliwość), natomiast Marcin Kurczyna (1128 głosów, poprzednio KWW Jacka Wójcickiego) zdecydował się na start w wyborach do sejmiku. Jest on na liście Koalicji Obywatelskiej. Patrząc jednak na to, że jego bilbordy są podobne do bilbordów KWW Jacka Wójcickiego i bardzo często są w jednym rzędzie z kandydatami tego komitetu, gołym okiem widać, że jest on popierany przez urzędującego prezydenta.