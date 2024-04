Wybory na burmistrza Żar. Rozmowa z Edytą Gajdą, jedyną kobietą ubiegającą się o to stanowisko

W niedzielę, 7 kwietnia mieszkańcy będą oddawać swoje głosy w wyborach na burmistrza Żar. Startuje czworo kandydatów. Opublikujemy rozmowy z kandydatami, z którymi poruszyliśmy podobne tematy zaproponowane przez naszych Czytelników. Udało nam się porozmawiać z trojgiem, niestety wiceburmistrz Patryk Faliński nie znalazł czasu na wywiad. Zaczynamy od rozmowy z Edytą Gajdą, jedyną kobietą ubiegającą się o stanowisko burmistrza.

Edyta Gajda – kandydatka na burmistrza Żar KWW Wspólne Żary. Ma 46 lat, mieszka w Żarach, a dokładniej Kunicach. Prowadzi własną firmę w branży nieruchomości, jest również radną miejską. Od 2011 roku organizuje akcje charytatywne przy żarskich cmentarzach, z których dochód trafia do chorych dzieci. Jej pasją są wycieczki górskie. Dba o zdrowie, regularnie się bada. Jak podkreśla, do tej pory rolą jej życia jest bycie mamą.

Program wyborczy Edyty Gajdy zakłada wprowadzenie Żarskiej Karty Mieszkańca, stworzenie Centrum Wspierania inicjatyw Społecznych, Rady Młodzieżowej Miasta, współpracę z organizacjami pozarządowymi, konsultacje społeczne na etapie projektowania, kampanie informacyjne dotyczące działalności UM, wyrównanie szans społecznych, dostęp do informacji publicznej, Budżet Obywatelski poszerzony o projekty miękkie i Zielony Budżet Obywatelski. - Dlaczego podjęła pani decyzję, żeby kandydować w wyborach na burmistrza Żar?

- Od urodzenia i z wyboru jestem żaranką, od dziewięciu lat jestem radną w Radzie Miejskiej i uważam, że przyszedł czas na zmiany. Mam wizję, chęci i ogromny entuzjazm, ale przede wszystkim ludzi, z którymi można to miasto ruszyć z miejsca i zmienić wiele rzeczy na lepsze.

- Jaka to wizja, co w Żarach powinno się zmienić na lepsze?

- Jestem zwolenniczką ewolucji, a nie rewolucji. Nie chodzi o drastyczne zmiany w funkcjonowaniu miasta, ale jest sporo tematów, które chciałabym uporządkować. To na przykład sprawa bieżących remontów dróg i wprowadzenie ładu w tej kwestii. Mieszkańcy powinni wiedzieć, kiedy będą naprawiane i remontowane poszczególne drogi. Chciałabym, aby w budżecie miasta było jasno określone, jaka kwota będzie przeznaczona na bieżące utrzymanie dróg. Kolejna sprawa to porządek w mieście oraz dzikie wysypiska. Miasto powinno być estetyczne, ładne i uporządkowane. Chciałabym, aby Urząd Miasta prowadził z mieszkańcami stały dialog - pytał o najważniejsze kwestie, informował o planach i konsultował ważne tematy. Jest wiele obszarów, w których jest dużo do poprawy, mogłabym tak długo opowiadać.

- Mieszkańcy, przedsiębiorcy narzekają na to, w Żarach nic się nie dzieje, że centrum miasta wymarło. Jaką ma pani receptę na to?

- Jest na to recepta, bo mamy w centrum kompleks zamkowo-pałacowo-ogrodowy. W Żarach jest jedyny taki sekretny ogród w Polsce, tego nie można bagatelizować. Chciałabym oprzeć rozwój centrum właśnie o kompleks. Według mnie przejęcie samego zamku, bez pałacu i ogrodu, było błędem. Mamy w Żarach niezwykłą perełkę, zróbmy wszystko, żeby należała do nas w całości. W centrum powinno być więcej imprez, które sprawią, że wrócą tu mieszkańcy oraz przyciągną turystów. - Mieszkańcom nie podoba się także to, że w ostatnich latach wycięto sporo drzew...

- Chciałabym, żeby Żary były zielone. Jedno młode drzewo nie zastąpi ogromnej, osiemdziesięcioletniej lipy. Ogrody kieszonkowe, które założono, są fajne, ale ich umiejscowienie jest nie przemyślane, mieszkańcy nawet nie wiedzą o tym, że takie miejsca istnieją. Zamysł dobry, niestety wykonanie pozostawia wiele do życzenia. W Kaczym Rynku powstał taki ogród, ale przed nim stoi rząd śmietników. Odbetonujmy to miasto, ale róbmy to z głową. Chciałabym wprowadzić Zielony Budżet Obywatelski.

- Sprawa czystego powietrza w mieście od lat budzi emocje wśród mieszkańców, jak rozwiązać ten problem?

- Skoncentrowałabym się na tym, co faktycznie miasto może w tej kwestii zrobić, czyli np. likwidacja i niskiej emisji. Dużo większe dotacje na wymianę pieców, dużą kampanię informacyjną. Stawiam również na monitoring powietrza, który powinien być transparentny i dostępny dla mieszkańców. - Czy w Marszowie powinna powstać elektrociepłownia?

- Każdy z nas produkuje śmieci, każdy z nas najchętniej jakoś by się ich pozbył. Bardzo źle byłoby, gdyby inwestycja przeszła w ręce prywatne i udziałowcy nie mieliby żadnego wglądu w to, co się tam dzieje. Jeśli natomiast zajmie się tym spółka i to będzie to zgodne z normami i prawem to ja wyciszam emocje.

- Jak powinno wyglądać dotowanie klubów sportowych przez miasto?

- Każda inwestycja w dzieci, młodzież, ich rozwój jest ważna i jeśli coś sprawia, że dzieciaki odchodzą od komórek, komputerów to ja jestem jak najbardziej za. Jeśli młodzi będą mieć dobre warunki do rozwoju, będą tutaj chętnie wracać. Dotacje powinny dostawać nie tylko duże kluby z dużymi osiągnięciami, ale także te mniejsze, które dopiero się rozwijają, które oferują coś innego niż piłka nożna, ręczna czy koszykówka. Ale dysproporcja między dotacją dla Promienia i Unii Kunice jest zbyt duża. Po wyborach chętnie się spotkam z działaczami i pochylę nad tym problemem.

Z pani komitetu startuje 29 osób, jaki był klucz wyboru, kim chce się pani otaczać?

Mam wokół siebie naprawdę dobrych ludzi, którzy mają ogromny potencjał, doświadczenie, entuzjazm i chęci do pracy. Stworzyliśmy zespół bardzo bogaty, jeśli chodzi o zawodowe doświadczenia. Mamy wielu społeczników, przedsiębiorców, fachowców w wąskich dziedzinach - to prężny zespół. Byłabym pierwszym burmistrzem z Żar, do tej pory nie było takiego. Wywodzę się z Kunic, ale jestem mieszkanką Żar, zawsze to podkreślam.

