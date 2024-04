Wybory samorządowe 2024 w Tuplicach. Dwoje kandydatów ubiega się o władze w gminie

Wybory samorządowe 2024 już w niedzielę 7 kwietnia. W Tuplicach, w gminie powiatu żarskiego, o władze ubiega się dwoje kandydatów. Katarzyna Kromp jest wójtem od 2014 roku i kolejna wygrana oznacza dla niej trzecią z rzędu kadencję. Ma 43 lata i jest mieszkanką Nowej Roli. Jej kontrkandydatem jest Tadeusz Rybak, który był już wójtem Tuplic do przegranej z K. Kromp. Ma 65 lata i mieszka w Jagłowicach. Tuplice to najmniejsza gmina powiatu żarskiego, mieszka tutaj ok. 3 tysiące mieszkańców, gmina ma trzynaście sołectw.