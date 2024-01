Zaangażowana wystawa i koncert łączy narody. Warto w piątek przyjść do Galerii Ratusz w Gubinie

Otwarcie wystawy "Punkt zwrotny - Era" i muzyka skrzypka barokowego

Autor skupia się na problemach obecnego świata i człowieka, mimowolnie uwikłanego w teraźniejszości. Obrazy artysty mogą być pretekstem do dyskusji, a nawet i do sporów. Trudno obok nich przejść obojętnie. Pokazują świat z perspektywy jego spostrzeżeń i przemyśleń. Czasami jest to świat odarty ze złudzeń, bezlitosny i złowieszczy. Czy się z tym światem zgadzamy czy nie, dowiemy się podczas otwarcia wystawy w piątkowy wieczór w gubińskiej galerii.

- Skrzypek barokowy Christian Voß, mój przyjaciel i sąsiad, zagra muzykę barokową, którą indywidualnie dobrał do poszczególnych obrazów. Nie po to, żeby oprawić muzycznie wystawę. Utwory muzyczne mają za zadanie muzycznie poszerzyć bazę wizualną i zapewnić muzyczny odpowiednik obrazów, dzięki czemu aura wystawy będzie emocjonalnie odczuwalna w pomieszczeniu - mówi artysta Klaus Stein.

Artysta cieszy się, że może być częścią połączenia między miastami

Jak mówi bohater wieczoru - sztuka zawsze jednoczyła narody i zawsze przyczyniała się do porozumienia między różnymi kulturami. Toruje drogę do przyjaźni i zrozumienia ponad barierami językowymi. Dla mnie to okno na świat. Ponieważ miasto Gubin/Guben samo w sobie jest symbolem międzynarodowego porozumienia, szczególnie cieszę się z zaproszenia Galerii „Ratusz”. W ten sposób mogę być częścią tego połączenia i wnieść swój wkład w moje zdjęcia.

- Z pewnością będzie to nietuzinkowe wydarzenie, na które już Państwa serdecznie zapraszamy – zachęca Waldemar Pawlikowski.