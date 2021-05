Zabytkowa tablica odnaleziona przez policjantów z Zielonej Góry. Przedmiot trafił w ręce konserwatora zabytków

Policjant z Wydziału Kryminalnego zielonogórskiej komendy otrzymał informację od osoby, która natrafiła w Internecie na ofertę sprzedaży pięknej i zachowanej w bardzo dobrym stanie marmurowej tablicy nagrobnej. Jak się okazało, ogłoszenie to już nie było dostępne on-line, jednak dzięki zachowanym zdjęciom ekranu policjant mógł podjąć działania. Funkcjonariusz operacyjnie ustalił, kto oferował do sprzedaży tę tablicę, a w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze wszczęte zostało śledztwo z artykułu 108 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Tablica znaleziona na strychu

Zielonogórscy policjanci dotarli do osoby, która oferowała tę tablicę do sprzedaży. Wyjaśniła ona, że tablicę znalazła na strychu domu odziedziczonego po zmarłym członku rodziny. Wystawiając tablicę do sprzedania, nie miała świadomości, iż jest to zabronione, natomiast kiedy została o tym poinformowana przez internautów, ogłoszenie usunęła. Osoba do której dotarli policjanci dobrowolnie przekazała tę tablicę Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, a śledztwo w tej sprawie zostało umorzone.