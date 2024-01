Zderzenie osobówki z ciągnikiem rolniczym na DK22. Sprawa trafi do sądu

Wypadek miał miejsce w poniedziałek, 22 stycznia, po godzinie 20. Z informacji przekazanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie wynika, że na drodze doszło do zderzenia samochodu osobowego i ciągnika rolniczego. Na miejsce skierowano dwa zastępy straży pożarnej z PSP Sulęcin i po jednym z OSP Słońsk i OSP Krzeszyce. Dotarło też pogotowie i policja.

- Do zdarzenia doszło na odcinku drogi między Krzeszycami a Lemierzycami. Brały w nim udział w sumie trzy pojazdy. Były to dwa samochody osobowe oraz ciągnik rolniczy. Nikt z uczestników nie ucierpiał. Co prawda kierujący audi został przewieziony do szpitala, ale po zbadaniu przez lekarzy okazało się, że nie doznał żadnych poważnych obrażeń. Policjanci zakwalifikowali to zdarzenie jako kolizję drogową - mówi młodszy aspirant Klaudia Biernacka z Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie.