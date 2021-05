Zielona Góra: 38-latek ukradł samochód i specjalnie rozbił go o garaż. Auto należało do jego pracodawcy. Dlaczego to zrobił?

Do zdarzenia doszło w poniedziałek 17 maja. To właśnie wtedy, dyżurny zielonogórskiej policji otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że kierowca hyundaia uderzył w ścianę garażu na ulicy Francuskiej, a następnie uciekł. - Przybyli na miejsce kryminalni od razu rozpoczęli działania operacyjne, aby ustalić, kim jest sprawca i zatrzymać go - informuje podinsp. Małgorzata Barska z KMP w Zielonej Górze.

- Okazało się, że kobieta wraz z mężem i pracownikiem wyjechała do Niemiec, gdzie pracownik miał podjąć pracę w ich firmie. Niestety niedoszły pracownik z niewiadomej przyczyny zabrał kluczyki od pojazdu i odjechał. Kobieta nie wiedziała, że wrócił do Zielonej Góry. Okazało się, że to 38-letni zielonogórzanin, dobrze znany policjantom i wcześniej wielokrotnie notowany za różne przestępstwa - informuje podinsp. Barska.

Policjanci po tej informacji ruszyli do miasta, by zatrzymać 38-latka. Nie trwało to długo, bo już po krótkim czasie policyjni wywiadowcy zauważyli go na ulicy Wojska Polskiego i natychmiast zatrzymali.

38-latek opowiedział policjantom, że wrócił do domu, bo nie spodobały mu się warunki pracy w Niemczech, a że nie miał czym wrócić, postanowił zabrać samochód swojej pracodawczyni.

- Na pytanie dlaczego uderzył w ścianę, odpowiedział, że zrobił to specjalnie. Podobnie było ze złamaniem kluczyka w stacyjce – to także zrobił na złość pracodawcom. W trakcie sprawdzania policjanci ustalili, że mężczyzna ma cofnięte uprawnienia do kierowania, ponadto podczas przeszukania w jego mieszkaniu znaleźli przedmioty skradzione z hyundaia oraz marihuanę - dodaje podinsp. Małgorzata Barska.