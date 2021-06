Zielona Góra: Coś z tymi odczytami liczników nie tak - napisał Czytelnik. Co odpowiadają wodociągi?

Jak dodaje nasz Czytelnik - od ponad roku podaję stan liczników na podany numer telefonu i nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, że na przykład wodociągi do faktury dopisują mi odczyt dwóch liczników, bo oprócz licznika głównego Mmm również podlicznik. Nie jest to mała kwota, bo 8 zł od licznika, Uważam, że jest to nieuczciwe skoro, tak naprawdę tego odczytu nie ma. Osoba uprawniona do dokonywania odczytów w godzinach do południowych wrzuca do skrzynek karteczki, kiedy powszechnie wiadomo jest, że w tych godzinach trudno zastać kogokolwiek w domu. Może lepiej byłoby wprowadzić system podawania przez właścicieli stanu liczników, a tylko od czasu do czasu na przykład raz w roku skontrolować ten stan przez właściwą reprezentującą wodociągi.

Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja informują, że od czerwca odczyty liczników prowadzone są po dawnemu Jacek Katos

W związku z pandemią koronawirusa, zostały wprowadzone środki ostrożności związane z odczytem liczników.

Co na to Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja?

Michał Kostrzewa, kierownik Wydziału Sprzedaży ZWiK tłumaczy: - W związku z pandemią koronawirusa zostały wprowadzone środki ostrożności związane z odczytem liczników.

Odczytywacze dla zachowania bezpieczeństwa klientów oraz swojego, mieli możliwość wrzucania kartek z prośbą o odczyt wodomierza albo jeżeli klient miał takie oczekiwania i było to pozbawione ryzyka zarażenia chorobą, to odczytywali wodomierz osobiście.

Od 1 czerwca br. wracamy do starej organizacji pracy, czyli obowiązku dokonania odczytu przez inkasenta. Tylko w przypadku niezastania odbiorcy, zostawi on kartkę z prośbą o umówienie się na termin odczytu wodomierza.

Co do zarzutów ponoszenia opłat abonamentowych. Są one określone w taryfie i dotyczą kosztów odczytu, rozliczenia z odbiorcą oraz kosztów utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych. Nie jest to więc koszt jedynie odczytu.

Tak jak napisałem, jeżeli klient miał życzenie dokonania odczytu w okresie pandemii i można było to zrobić, to odczytywaliśmy wodomierze.