Znamy wyniki głosowania w budżecie obywatelskim. Jakie zadania zostaną wykonane w Zielonej Górze?

Piotr Dubicki, pełnomocnik prezydenta ds. konsultacji społecznych, mówił, że w tym roku padł rekord. Najwięcej osób zagłosowało (każdy mógł zagłosować na cztery zadania). Rekordowa też była suma do podziału - 7,5 mln zł. Prezydent dołożył kolejne pieniądze, więc generalnie podzielonych zostało 10 mln zł. Na jakie zadanie zostaną one przeznaczone. Kto wygrał w głosowaniu?

Koalicja sportowa wygrywa w tegorocznym budżecie obywatelskim

- W tym roku możemy powiedzieć, że to jest budżet sportowy. Największym powodzeniem cieszyły się bowiem projekty sportowo-rekreacyjne - zauważa Piotr Dubicki. - Najwięcej głosów, bo ponad 8 tysięcy, otrzymało zadanie Rozpalamy dołek, czyli oświetlenie stadionu dla kibiców piłki nożnej.

Mieszkańcy przyznają, że walka o głosy była trudna. Niektórzy - jak przedstawiciele Lechii Zielona Góra - zbierali je pod kościołami, galerii Focus Mall czy Castoramie. Zaangażowanych w to było wiele osób.

- Chynów co roku jest na samej górze. Społeczność jest tu bardzo zorganizowana i co roku wygrywa - zauważa radny Zbigniew Binek. - Dla starszych będzie tężnia, dla młodszych siatkówka, miejsca do odpoczynku itd. U nas na Chynowie budżet obywatelski trwa przez cały rok, a nie tylko przez dwa tygodnie, kiedy trwa głosowanie.

- Cieszę się, że tyle osób wzięło udział w głosowaniu - mówi prezydent Janusz - Dodatkowe trzy projekty zostały przeze mnie wybrane, były bardzo ciekawe, ale z koalicją sportową nie miały szans. Szkoda, że zabrakło im troszkę głosów, by przejść w budżecie. Dlatego zdecydowałem się dołożyć pieniądze z rezerwy...