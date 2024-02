Areszt dla 24-letniej Pauliny. 24-latka miała utrudniać śledztwo dotyczące tragicznego wypadku w Wawrowie, gdzie zginął 10-letni chłopiec

Kobieta w niedzielę, 11 lutego usłyszała zarzut poplecznictwa w sprawie śmiertelnego potrącenia w Wawrowie (pow. gorzowski) oraz zarzut posiadania znacznych ilości substancji psychotropowych. Za poplecznictwo grozi od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia.

Chłopiec zginął na oczach rodziców

Do potrącenia 10-latka doszło w piątek, 9 lutego tuż przed północą, podczas gdy dzieci szykowały się do wyjazdu w góry. W trakcie pakowania przez nie rzeczy do autokaru jadący z dużą prędkością samochód potrącił jednego z uczestników wycieczki, 10-letniego chłopca. Kierujący nawet się nie zatrzymał, uciekł z miejsca zdarzenia. Dziecko zmarło w szpitalu.