Dwie ważne inwestycje drogowe w Gorzowie zakończą się z poślizgiem. Które?

Przedłuży się również przebudowa fragmentu DK22 w Gorzowie. Tu poślizg wyniesie aż sześć miesięcy, co oznacza, że inwestycja nie zakończy się na początku przyszłego roku, ale dopiero w połowie. Realizacją tego zadania również zajmuje się firma Budomex.

Nie mamy jeszcze oficjalnego wniosku wykonawcy, ale już wiemy, że na zakończenie tej inwestycji trzeba będzie poczekać dłużej niz pierwotnie planowano. To zadanie odbywa się w trybie "zaprojektuj i wybuduj", co oznacza, że firma która je realizuje, wchodzi na plac budowy i dopiero odkrywa, co dokładnie znajduje się w ziemi i jakie problemy może napotkać - mówi Wiesław Ciepiela.