Fuszerka na Sikorskiego w Gorzowie. Wykonawca: prace nie zostały zakończone

Płyty na ul. Sikorskiego zostały ułożone przy okazji przebudowy, która miała miejsce w latach 2018-2020. Te, po których jeżdżą samochody, są na odcinku od ul. Herberta i ul. Dzieci Wrzesińskich do skrzyżowań z ulicami Wełniany Rynek i Pionierów. Dwa lata temu zaczęły one „klawiszować”, czyli ruszać się pod przejeżdżającymi samochodami. Było to na skrzyżowaniu z ul. Wełniany Rynek. Zarządzono naprawę skrzyżowania, ale pomogła ona jednak tylko na rok. W 2023 płyty „klawiszowały” już nie tylko na skrzyżowaniu, ale też w innych częściach jezdni przed magistratem.