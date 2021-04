Gorzów. Będzie naprawa ul. Kostrzyńskiej. W nowym asfalcie tworzyły się dziury

We wtorek 27 kwietnia nastąpi zmiana organizacji ruchu na ul. Kostrzyńskiej i al. 11 Listopada. Firma Budimex, która przebudowywała wylotówkę w kierunku Kostrzyna, będzie naprawiała jezdnię. Zrobi to na 120-metrowym odcinku od przejścia dla pieszych na wysokości cerkwi w stronę Wieprzyc.

W lutym były dziury

Dlaczego trzeba naprawiać ulicę? Na naszych łamach pisaliśmy o tym w połowie lutego. Wtedy to na oddanej trzy miesiące wcześniej drodze zaczęły... tworzyć się dziury. Gdy opisaliśmy sprawę, wykonawca od razu przyznał się do błędu:

- Bijemy się we własną pierś. Asfalt prawdopodobnie został położony w tym miejscu w niewłaściwej temperaturze i przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych - mówił nam wówczas Michał Wrzosek, rzecznik prasowy Budimeksu. Zapowiedział, że firma od razu załata dziury, a gdy przyjdą cieplejsze dni, to nastąpi położenie nowej warstwy ścieralnej asfaltu.