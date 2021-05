Gorzów. Co z przebudową ul. Słonecznej? Firmy budowlane chcą o połowę więcej niż przygotowało miasto

Zdążą do listopada?

Co zatem zrobi miasto? Opcje są dwie: może dołożyć brakujące pieniądze lub też rozpisać przetarg jeszcze raz.

- Procedura przetargowa jeszcze trwa i ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły. Aktualnie odbywa się analiza dokumentów. Dalsze decyzje będzie można podjąć w ciągu kilkunastu najbliższych dni - mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik urzędu miasta.

Ogłaszając przetarg, urzędnicy zakładali, że prace drogowe potrwają do końca listopada.

Przebudowa ul. Słonecznej była konsultowana z mieszkańcami. Najczęściej chcieli oni, by poprawiła się strefa parkowania. Zwracali też uwagę, by przy ulicy było więcej zieleni.