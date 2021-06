Gorzów. Przebudowa Chrobrego i Mieszka I. Dwie trzecie prac już zrobione. Kiedy koniec prac?

W pobliżu skrzyżowań ulic: Chrobrego z 30 Stycznia i z Borowskiego powstają już nowe przystanki tramwajowe, a nowe torowisko jest już od Krasińskiego do Łokietka. Co słychać na przebudowie „traktu królewskiego”?

Minął rok od rozpoczęcia przebudowy „traktu królewskiego”, jak z przymrużeniem oka mówi się o ulicach: Bolesława Chrobrego i Mieszka I. Od Arsenału aż po skrzyżowanie z ul. Roosevelta to jeden wielki plac budowy. We wtorek 1 czerwca przyjrzeliśmy się postępom prac na całej długości. Nowe torowisko ma już około 1 km Gołym okiem widać, że na większości etapów prac zakończyło się już układanie mediów. Pomiędzy ul. Łokietka a Krasińskiego jest już nawet ułożone torowisko. Nowych torów brakuje jeszcze na odcinku od Krasińskiego do Roosevelta i między Łokietka a Arsenałem. Pomiędzy Śnieżką a skrzyżowaniem z Wybickiego i Jagiełły jest już wylana podbudowa. Układanie torowiska w tym miejscu to jedynie kwestia czasu.

Postęp widać także na skrzyżowaniu między Arsenałem a kawiarnią Letnia. W połowie maja informowaliśmy, że odkopano tu bardzo dobrze zachowane pozostałości po budynku z XIX wieku. Wtedy jeszcze nie było pewne, co to jest. Dziś już wiadomo. To była słodownia.

Co warto zauważyć, odkrycia nie wstrzymują prac budowlanych na bardzo długo.

- Fundamenty budynku już zostały skatalogowane, obfotografowane i można było już je z powrotem zasypać. Trwają też prace nad zasypywaniem okolic dawnej stacji paliw, która była przy ul. Wybickiego. Wykonawca przygotowuje się do robienia podbudowy pod jezdnię ulic: Wybickiego i Jagiełły oraz do przebudowy mediów - mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik urzędu miasta. Prace archeologiczne cały czas trwają jeszcze na wysokości Arsenału.

Kostka się nie brudzi Niemal zakończyły się już prace brukarskie na wysokości Kwadratu. Brukarze wchodzą z robotami już na odcinek między 30 Stycznia i Łokietka. Tu, na wysokości księgarni Daniel - po obu stronach torowiska - powstają już nawet perony przystanków. Będą wyniesione, aby łatwiej było wsiadać do tramwaju. Perony powstają też tuż przy zbiegu Chrobrego i Borowskiego.

Jeśli chodzi o prace brukarskie, to jeszcze nie wszystko. Między ul. Borowskiego a Jagiellończyka trwa już układanie płyt chodnikowych. Są zdecydowanie ciemniejsze od tych wzdłuż ul. Sikorskiego. Wygląda więc na to, że nie będą brudziły się tak jak jasne płytki w centrum. Tak samo jest też z kostką na wysokości Kwadratu. Na niej też nie widać śladów po pieszych.

Jakie jeszcze postępy widać na przebudowywanym 1,5-kilometrowym odcinku? Pomiędzy Borowskiego a Jagiellończyka wylany już jest asfalt między torowiskiem a chodnikiem. Gdyby ktoś dziwił się, że koło placu Grunwaldzkiego czy na Borowskiego asfalt został wylany na tory, zasłaniając szyny, śpieszymy z wyjaśnieniem: to rozwiązanie tymczasowe, by samochodom łatwiej było przejeżdżać przez tory.

- Wykonawca szacuje, że wykonał już pomiędzy 60 a70 proc. zakresu prac. Ma on podpisany aneks pozwalający skończyć wszystkie prace do końca roku, ale chciałby skończyć przebudowę szybciej, możliwe, że nawet w październiku - mówi rzecznik Ciepiela.

Za przebudowę odpowiadają firmy ZUE i FDO. Inwestycja kosztuje 69 mln zł.

