Huapango z Meksyku, Bachianas Brasileiras, Perfidia zabrzmiały w Filharmonii Zielonogórskiej. Za nami wieczór latynoski "Miesiąca Kobiet"

José Moncayo to perkusista pracujący głównie jako dyrygent, który napisał kilka symfonii, operę i balet. W 1941 roku Carlos Chávez poprosił Moncayo o napisanie utworu opartego na muzyce popularnej obszaru Veracruz nad Zatoką Meksykańską dla Orkiestry Symfonicznej Meksyku, w której Moncayo grał jako perkusista od jej założenia w 1932 roku.

Blas Galindo [inny kompozytor i kolega] i ja pojechaliśmy do Alvarado, jednego z miejsc, gdzie muzyka ludowa zachowała się w jej najczystszej formie; przez kilka dni zbieraliśmy melodie, rytmy i instrumentacje” – wspomina Moncayo w rozmowie z jednym ze swoich uczniów. „Transkrypcja tej piosenki była bardzo trudna, ponieważ huapangueros nigdy nie śpiewali tej samej melodii dwa razy w ten sam sposób. Po powrocie pokazałem zebrany materiał Candelario Huízarowi, który udzielił mi rady, za którą zawsze będę wdzięczny: „Najpierw przedstaw materiał w taki sam sposób, w jaki go usłyszałeś, a później rozwiń go według własnych pomysłów” I zrobiłem to, a efekt jest dla mnie niemal zadowalający.