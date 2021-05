- Jeśli tam dojdzie do tragedii, to dopiero ktoś otworzy oczy - uważa pan Mateusz. Nadal jest awaria na przejeździe kolejowym w Nowej Soli

Nie tylko kierowcy zauważają problem. Mieszkańcy zwracają uwagę na trąbienie pociągów.

- 2021 rok.. awaria zamiast zostać sprawnie usunięta to stawia się znak stop, jako załatwiający sprawę. Efekt, spowolnienie wszystkich pociągów do 10km/h i trąbienie lokomotyw, czy są auta, czy nie, jako sygnał, że jedzie pociąg. Sygnał trąbienia trwa ok. 30 sekund, co średnio 15 minut. Całe miasto tego słucha dzień i noc. Kabaret - relacjonuje pan Kornel.