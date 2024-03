Kandydaci na wójta gminy wiejskiej Żary w wyborach samorządowych 2024. Trzy osoby ubiegają się o to stanowisko

Mieszkańcy gminy wiejskiej Żary wybiorą wójta na nową kadencję w wyborach samorządowych 7 kwietnia. Jeśli będzie konieczna druga tura, pójdą do urn ponownie 21 kwietnia. Do walki o władzę w urzędzie gminy w Żarach stanęło troje kandydatwów. Wśród nich jest jedna pani i dwóch panów - obaj mają już doświadczenie w sprawowaniu władzy. Agata Lechocka - Wąsowicz to mieszkanka Olszyńca i jest znana ze swojej walki przeciwko budowie elektrociepłowni w Marszowie. Leszek Mrożek mieszka w Olbrachtowie i jest wójtem już drugą kadencję, wcześniej przez wiele lat pracował w starostwie powiatowym jako naczelnik wydziału oświaty. Z kolei Wiesław Polit mieszka w Lubanicach i był wójtem w lata 2010 - 2014, po próbie reelekcji przegrałwalkę z kontrkandydatem, po latach wraca do gry.