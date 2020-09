Kierowcy się cieszą. Cała ulica Sikorskiego w Gorzowie Wlkp. wreszcie przejezdna!

- To dobra widomość. I warto było poczekać na nową, lepszą drogę – mówi Dariusz Hędrzak z podgorzowskiego Karnina, którego spotykamy na parkingu tuż przy bibliotece. Jemu objazdy, które były do tej pory, nie przeszkadzały. – Jestem za tym, żeby cały czas ulepszać, zmieniać. Nawet jeśli przez to są przez jakiś czas niedogodności – mówi mężczyzna. Pani Marta, która też właśnie wsiada do auta dopytuje reportera, od kiedy ul. Sikorskiego będzie w całości przejezdna. Na wieść, że od poniedziałku, nie kryje radości. – Trochę jednak się na koniec tego remontu naczekaliśmy – mówi gorzowianka.

Rondo przy Rolniku, to był już ostatni etap przebudowy ul. Sikorskiego. Teraz zostało jeszcze ustawienia pomnika Adama Mickiewicza na przygotowanym już cokole. Miało to się stać już ostatniego sierpnia i miał to być symbol zakończenia remontu ulicy. Jednak przy próbie ustawienia wieszcza na cokole okazało się, że żeliwna podstawa, na której bezpośrednio stoi pomnik, jest uszkodzona. Dlatego wykonawca prac wstrzymał się z postawieniem pomnika.

To, że Sikorskiego jest już przejezdna dla samochodów, nie oznacza, że prace już całkowicie się na niej skończą. Jak słyszymy w magistracie, nieuniknione będą poprawki, bo do urzędników cały czas wpływały sygnały, że w różnych miejscach są niedoróbki.

- Teraz będziemy to wszystko sprawdzać. A wykonawca będzie naprawiał, to co jest źle wykonane – mówi Wiesław Ciepiela, rzeczni Urzędu Miasta w Gorzowie.

Rok dłużej niż planowano

Przebudowa ul. Sikorskiego rozpoczęła się 15 lutego 2018 r. Miała potrwać do 23 sierpnia zeszłego roku. Prace wydłużyły się jednak o rok. Kosztują one miasto 59,9 mln zł. Ulica została przebudowana na odcinku od skrzyżowania z ul. Hejmanowskiej do Rolnika oraz na skrzyżowaniu z ul. Jancarza. Droga zyskała m.in. nowe torowisko oraz deptak przy katedrze.

WIDEO: Ulica Sikorskiego skrywała Bramę Santocką