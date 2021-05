Korki na granicy z Niemcami. Skorzystajmy z objazdów. Jak ominąć korki na przejściu granicznym w Świecku? Sprawdź!

Ogromne korki na granicy z Niemcami

Ogromne korki na granicy z Niemcami, które tworzą się w okolicach Słubic niemal co tydzień, to prawdziwe utrapienie dla kierowców. Kilka dni temu pisaliśmy o drogowym armagedonie na drogach dojazdowych do Świecka, który trwał... kilka dni!

Korek zaczął się już w poniedziałek, 24 maja, w godzinach popołudniowych. Jak informowali nas Czytelnicy, na autostradzie po stronie niemieckiej, około 20 kilometrów od Frankfurtu doszło do wypadku. Nie trzeba było długo czekać, by wszystkie drogi dojazdowe do przejścia granicznego w Świecku zostały zablokowane przez ogromny korek.

WIDEO: Kontrole sanitarne na granicy w Świecku. 09.03.2020