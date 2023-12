Korki w Krośnie Odrzańskim. Koszmar kierowców zakończy się w najbliższych tygodniach?

Problem w tym, że pod koniec września 2023 roku przy wjeździe na most tymczasowy wprowadzono ruch wahadłowy. Zmiana organizacji ruchu miała związek z budową murów oporowych. To spowodowało, że w mieście powstały potężne korki, zwłaszcza w godzinach szczytu - przejazd przez miasto może zająć ponad godzinę.

Wróci ruch dwukierunkowy?

Na pytanie o to, ile czasu potrwają utrudnienia, nikt nie jest w stanie udzielić precyzyjnej odpowiedzi. Wynika to z kilku powodów. Uzgodnienia w przypadku jakichkolwiek zmian pierwotnego projektu trwają tygodniami. Inwestorem podnoszącym most jest rządowa instytucja – PGW Wody Polskie, droga przebiegająca przez miasto jest w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonawca, firma Strabag, boryka się z historycznymi odkryciami, które trafiają pod ocenę archeologów, a to opóźnia prace.