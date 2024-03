Ktoś niszczy plakaty wyborcze w Zielonej Górze. Co za to grozi?

Plakaty i banery wyborcze wiszą niemal wszędzie. Przystanki autobusowe, płoty, wiaty i balkony z każdej strony zachęcają wyborców do oddania głosu.

Grożą kary

Zgodnie z obowiązującym prawem, w czasie trwania kampanii wyborczej wszelkie materiały wyborcze zawierające oznaczenia komitetu wyborczego podlegają prawnej ochronie. Co oznacza, że każda próba ich niszczenia, usuwania, zamalowywania podlega karze.

Zniszczony plakat wyborczy w Zielonej Górze

- Jest mi bardzo przykro z tego powodu, wydałem na ten baner swoje ciężko zarobione pieniądze. Można się z kimś nie zgadzać w różnych kwestiach, ale niszczenie cudzej własności jest niedopuszczalne. Nie możemy dawać przyzwolenia na takie zachowanie. Baner został umieszczony na płocie za zgodą właściciela - mówi Maciej Marszałek, kandydat do sejmiku z KWW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy.

Co grozi wandalowi?

Zgodnie z kodeksem wykroczeń, osoby umyślnie uszkadzające lub usuwające ogłoszenia wyborcze mogą zostać ukarane mandatem, lub grzywną. Sąd może nałożyć grzywnę wysokości nawet 5000 zł, a mandat nałożony przez policjanta za to wykroczenie może wynieść 500 zł. W przypadku szkód przekraczających 800 zł sprawcy mogą stanąć przed sądem z zarzutem zniszczenia mienia, co może skutkować karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.