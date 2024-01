Mały klub z wielkimi ambicjami. LUKS Pełcz Górki Noteckie obchodził jubileusz 25-lecia

Wszystko zaczęło się 28 grudnia 1998 roku, gdy grono działaczy z Górek Noteckich powołało do życia Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Pełcz. To jednosekcyjne, pingpongowe stowarzyszenie może się pochwalić po 25 latach działalności niebagatelnymi sukcesami. W sezonie 2006/2007 seniorska drużyna mężczyzn sięgnęła po brązowe medale w rozgrywkach Superligi, zaś indywidualnie reprezentanci Pełcza wywalczyli kilka krążków w mistrzostwach Polski i aż 223 razy stawali na podium mistrzostw województwa lubuskiego w różnych kategoriach wiekowych.

Odznaczenia dla zasłużonych

Marzą o drugiej lidze

Dzień dzisiejszy Pełcza to 35 zawodników, zarejestrowanych w PZTS i 12 adeptów tenisa stołowego. Klub prowadzi pięć drużyn: seniorów w III i IV lidze oraz trzy mieszane ekipy w klasie A. Od 2013 roku bazą pingpongistów jest hala SP w Górkach Noteckich, do której sportowcy przenieśli się z przeraźliwie chłodnej zimą wiejskiej sali.

- Bardzo pomaga nam dyrektor szkoły Jacek Brakowski, który w przeszłości sam grał w tenisa stołowego na poziomie drugiej ligi w Zachodniopomorskiem – zapewnia R. Kulczycki. – Problem w tym, że do szkolnej hali mamy dostęp tylko dwa, trzy razy w tygodniu, zaś ligowe mecze musimy rozgrywać z powodu słabego oświetlenia w hali Gorzovii w Gorzowie. W Górkach Noteckich udaje się nam przeprowadzić każdego roku dwa, trzy indywidualne turnieje we wszystkich kategoriach wiekowych, od skrzatów do weteranów.