Mężczyźni, starsi i młodsi, dbajcie o swoje zdrowie, czyli akcja Bądź jak Mistrz Karate – bierz RAKA na klatę! Movember w Zielonej Górze

Rzecznik lubuskiego NFZ Joanna Branicka zauważa, że już nastolatkowie powinni zwracać uwagę na swoje ciało, co się z nim dzieje. Stąd akcje profilaktyczne wśród nich, takie jak ta zorganizowana wspólnie z SP-14.

- Chłopcy w wieku 14-15 lat powinni znać swoje ciało, badać jądra, by szybko wykryć jakieś zmiany i w razie potrzeby pójść do lekarza. Statystyki pokazują, że coraz młodsze osoby chorują na raka jąder – mówi Joanna Branicka. – Chcemy przekazać młodym ludziom, że ich zdrowie jest w ich rękach. Ważny jest apel do starszych mężczyzn, 40 plus, by wykonywali badanie PSA, które bezpłatnie można wykonać w ramach programu Profilaktyka 40 plus.