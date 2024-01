Miłośnik gołębi z Zielonej Góry. Dla jednych to nieproszeni goście, a dla pana Michała pasja i część historii rodu | WIDEO

Odkryłem, że to moja pasja

Pana Michała spotkaliśmy na zielonogórskim deptaku z kilkoma gołębiami na ramieniu i jednym na dłoni, który spokojnie siedział i dawał się głaskać. Dokarmia on gołębie z pasji, robi to właśnie łuskanym słonecznikiem, bo jak mówi odkrył, że do niego zlatują się najchętniej i siadają wtedy na rękach. Wspomina także, że w Internecie znajdują się szczegółowe listy ziaren odpowiednich dla ptaków.