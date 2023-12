Będą mniejsze korki w Krośnie Odrzańskim? Od jutra na moście ruch w dwóch kierunkach

Koniec korków w Krośnie Odrzańskim? Jeszcze nie...

Czy to oznacza koniec korków w Krośnie Odrzańskim? Nie, ponieważ drugi pas ruchu został uruchomiony przy dworcu PKS, od strony ulicy Trakt Książęcy. Od strony ulicy Chrobrego ułożono płyty betonowe, ale to rozwiązanie tymczasowe. Konieczne jest wyznaczenie dodatkowego pasa, a to wymaga konkretnych prac. Jakich?

- Uruchomienie drugiego pasa ruchu od strony Chrobrego wymaga większej interwencji - podkreśla burmistrz Krosna Odrzańskiego, Marek Cebula. - Trzeba wzmocnić naszą studnię z zaworami. To studnia, która zmieniła strukturę naszej infrastruktury wodociągowej. Wcześniej rura z wodą była podwieszona i znajdowała się pod mostem, ale w związku remontami musieliśmy wprowadzić zmiany i dlatego powstały dwa silosy z zaworami.

Zrobienie miejsca na dodatkowy pas ruchu wymaga przejechanie przez ten zbiornik przy ulicy Chrobrego.

- Trzeba przeciąć studnię płytami betonowymi, aby ciężarówka mogła przez to przejechać - dodaje Cebula. - Pod względem inżynieryjnym zostało to rozpracowane i doszły do nas informacje, że są pieniądze na taką operację. Czekamy zostanie to zrealizowane. Mamy nadzieję, że na początku przyszłego roku wahadło przy moście zniknie całkowicie.

