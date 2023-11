Na Uniwersytecie Zielonogórskim 43 doktorów i jeden habilitowany odebrało dyplomy stopni naukowych

W rektoracie Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się uroczystość promocji habilitacyjnych i doktorskich. To już 20 takie wydarzenie na największej lubuskiej uczelni.

Jak zauważa rektor prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski, od początku istnienia Uniwersytetu Zielonogórskiego, czyli od 2001 r., nadano 79 stopni doktora habilitowanego i 603 stopnie doktora. Dzisiaj Uniwersytet Zielonogórski posiada 23 uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego i 23 do nadawania stopnia naukowego doktora.

Najwięcej stopni doktora nadano w dyscyplinie pedagogika

- Dziś jeden doktor habilitowany i 43 doktorów odebrało dyplomy stopni naukowych przyznanych w minionym roku na Uniwersytecie Zielonogórskim i złożyło ślubowanie, w tym ośmiorgu pierwszym absolwentom szkół doktorskich funkcjonujących na UZ – dodaje rektor. – To świadczy o tym, że UZ ma potencjał badawczy bardzo dużo, co więcej nie powstałyby doktoraty, gdyby nie nasi profesorowie w roli promotorów.

Najwięcej, bo 14 stopni nadano w dyscyplinie pedagogika, po 4 stopnie w dyscyplinach: nauki fizyczne, nauki o polityce i administracji oraz historia, po 3 stopnie w dyscyplinach: inżynieria mechaniczna oraz nauki biologiczne, po 2 stopnie w dyscyplinach: informatyka techniczna i telekomunikacja, językoznawstwo, literaturoznawstwo oraz nauki o zarządzaniu i jakości i po jednym stopniu w dyscyplinach: automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne, filozofia oraz inżynieria lądowa, geodezja i transport.

Podczas uroczystości promocji habilitacyjnych i doktorskich dyplomy stopni naukowych przyznanych w minionym roku na Uniwersytecie Zielonogórskim odebrali: jeden doktor habilitowany i 43 doktorów.

Tytuł doktora to ukoronowanie mojej pasji

Wśród nowych doktorów znalazła się m.in. dr Patrycja Montusiewicz - doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo – absolwentka Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych. Tytuł wyróżnionej rozprawy: Kategorie gramatyczne czasownika w tekście prawnym. Analiza porównawcza na przykładzie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w językach angielskim, niemieckim, niderlandzkim, polskim.

- To duża nobilitacja, jestem szczęśliwa. Ten tytuł to ukoronowanie mojej pasji. Bo z zawodu jestem tłumaczem przysięgłym, magistrem języka niderlandzkiego, niemieckiego, a doktorat pisałam z językoznawstwa– przyznaje P. Montusiewicz i ma już kolejne plany badawcze. - Obecnie robię uprawnienia pilota w Aeroklubie Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze Przylepie. Co mnie pasjonuje, to język angielski lotniczy. Bo to zupełnie inny język… I jemu chcę się przyjrzeć.

Stopień doktora habilitowanego otrzymał:

dr hab. Piotr Jachimowicz – doktor habilitowany nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne Na podstawie osiągnięcia naukowego: Własności ciężkich i superciężkich jąder atomowych w ramach wielowymiarowych obliczeń opartych na modelu makroskopowo-mikroskopopwym z potencjałem Woodsa-Saxona Recenzenci: prof. Krzysztof Rykaczewski – Oak Ridge National Laboratory prof. dr hab. Henryk Witała – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dr hab. Michał Warda, prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie prof. dr hab. Zygmunt Patyk – Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Stopień doktora otrzymali:

W dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne 1. dr inż. Hermes Jose Loschi - doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne – absolwent Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego Tytuł rozprawy: Modulation Algorithms of Power Electronic Converters for Shaping of Conducted Interference Promotorzy: prof. dr hab. inż. Robert Smoleński

prof. Dave Thomas - Uniwersity of Nottingham prof. Frank leferink - University of Twente Recenzenci: prof. Thiago Batista Soeiro – University of Twente prof. Mark Sumner – University of Nottingham prof. Ana Vukovic – University of Nottingham W dyscyplinie filozofia 1. dr Paweł Kazimierz Łoś - doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia Tytuł rozprawy: Spór adaptacjonizmu z antyadaptacjonizmem o religię na gruncie filozofii neodarwinizmu Promotor: dr hab. Paweł Okołowski Recenzenci: dr hab. Piotr Przybysz prof. UAM - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu dr hab. Paweł Mazanka prof. UKSW - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dr hab. Marcin Miłkowski prof. PAN - Instytut Filozofii i Socjologii PAN W dyscyplinie historia 1. dr Marek Bębenek - doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia

Tytuł rozprawy: Udział Polaków w wojnie polsko-rosyjskiej 1904-1905 i ich pobyt w obozach internowania w Japonii w świetle prasy polskiej

Promotor: ś. p. prof. dr hab. Marek Ordyłowski Recenzenci: prof. dr hab. Edward Czapiewski - Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu prof. dr hab. Ryszard Wryk - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr hab. Grażyna Pańko, prof. Uwr - Uniwersytet Wrocławski 2. dr Beata Józków - doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia Tytuł rozprawy: Regionalna świadomość historyczna młodzieży szkół średnich w Zagłębiu Miedziowym Promotor: prof. dr hab. Bogumiła Burda Recenzenci: dr hab. Barbara Techmańska, prof. UWr – Uniwersytet Wrocławski dr hab. Izabela Lewandowska, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 3. dr Agata Szylińczuk - doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia – absolwentka Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Tytuł rozprawy: Przemiany religijne na ager Campanus do I w. n.e. Promotor: dr hab. Andrzej Gillmeister, prof. UZ Recenzenci: dr hab. Katarzyna Balbuza, prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Agata Aleksandra Kluczek, prof. UŚ – Uniwersytet Śląski dr hab. Małgorzata Pawlak, prof. UWr – Uniwersytet Wrocławski 4. dr Katarzyna Zielińska - doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia – absolwentka Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Tytuł rozprawy: Paradygmaty narracji historycznych i pamięci wobec stosunków polskich-niemieckich na Babimojszczyźnie w latach 1870-945 Promotor: dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ Recenzenci: ks. prof. dr hab. Andrzej Hanich - Instytut Śląski w Opolu dr hab. Miron Urbaniak, prof. UWr - Uniwersytet Wrocławski dr hab. Krzysztof Wasilewski, prof. PK - Politechnika Koszalińska

W dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja 1. dr inż. Marek Wróblewski - doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja Tytuł wyróżnionej rozprawy: Kwantowe metody obliczeniowe w hybrydowych klasyczno-kwantowych systemach rekomendacyjnych Promotor: dr hab. inż. Marek Sawerwain, prof. UZ Recenzenci: dr hab. Agnieszka Regulska, prof. UKSW - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz - Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej 2. dr inż. Marcin Wojnakowski - doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja Tytuł rozprawy: Analysis of Boundedness and Safeness in a Petri Net-Based Specification of Concurrent Control Systems Promotor: dr hab. inż. Remigiusz Wiśniewski, prof. UZ Recenzenci: prof. dr hab. inż. Dariusz Kania - Politechnika Śląska prof. dr hab. Marcin Szpyrka - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr hab. inż. Lesław Gniewek, prof. PRz - Politechnika Rzeszowska W dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport 1. dr inż. Marek Springer - doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport Tytuł rozprawy: Porównanie budynków o konstrukcji lekkiej i masywnej w aspektach budownictwa zrównoważonego. Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński Recenzenci: prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak - PolitechnikaPoznańska

dr hab. inż. Tomasz Cholewa, prof. Plub - Politechnika Lubelska W dyscyplinie inżynieria mechaniczna 1. dr inż. Hanna Łosyk - doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna Tytuł wyróżnionej rozprawy: Modelowanie i ocena poziomu zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach produkcyjnych branży metalowej Promotor: prof. dr hab. Justyna Patalas-Maliszewska Recenzenci: prof. dr hab. inż. Krzysztof Rokosz – Politechnika Koszalińska dr hab. inż. Izabela Rojek – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

prof. dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec – Politechnika Krakowska 2. dr inż. Michał Rejek - doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna Tytuł wyróżnionej rozprawy: Analiza czynników wpływających na szczelność połączeń nierozłącznych układów chłonnych Promotor: dr hab. inż. Jolanta Królczyk, prof. PO – Politechnika Opolska Recenzenci: prof. dr hab. inż. Józef Gawlik – Politechnika Krakowska prof. dr hab. inż. Lucjan Śnieżek – Wojskowa Akademia Techniczna

2. dr inż. Natalia Szczotkarz - doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna – absolwentka Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego Tytuł wyróżnionej rozprawy: Analiza parametrów tworzenia medium czynnego w metodzie zminimalizowanego smarowania z nanocząstkami podczas obróbki stopu tytanu Ti6Al4V Promotor: dr hab. inż. Radosław Maruda, prof. UZ Recenzenci: dr hab. inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik, prof. PK – Politechnika Koszalińska prof. dr hab. inż. Krzysztof Nadolny – Politechnika Koszalińska dr hab. inż. Tomasz Dziubek, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska W dyscyplinie językoznawstwo 1. dr Anna Maria Karmowska - doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo Tytuł rozprawy: Krajobraz językowy polsko-czeskiego pogranicza w ujęciu ilościowym. Promotor: dr hab. Magdalena Steciąg, prof. UZ Recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Święcicka – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy dr hab. Anna Kostecka-Sadowa, prof. IJP PAN - Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

dr hab. Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki 2. dr Patrycja Montusiewicz - doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo – absolwentka Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Tytuł wyróżnionej rozprawy: Kategorie gramatyczne czasownika w tekście prawnym. Analiza porównawcza na przykładzie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w językach angielskim, niemieckim, niderlandzkim, polskim.

Promotor: prof. dr hab. Michaił Kotin Recenzenci: prof. dr hab. Aleksander Kiklewicz - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie prof. dr hab. Joanna Szczęk - Uniwersytet Wrocławski dr hab. Marta Woźnicka, prof. UAM - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu W dyscyplinie literaturoznawstwo 1. dr Aleksandra Tomicka - doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

Tytuł rozprawy: Twórczość literacka Jakuba Jasińskiego. Interpretacje i konteksty Promotor: dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ Recenzenci: dr hab. Agnieszka Kwiatkowska, prof. UAM-Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Magdalena Patro-Kucab, prof. UR - Uniwersytet Rzeszowski 2. dr Jessica Woźniak-Szrama - doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo Tytuł rozprawy: Geopoetyka i regionalizm w powieściach ludowych Józefa Ignacego Kraszewskiego Promotor: prof. dr hab. Marta Ruszczyńska Recenzenci: dr hab. Danuta Zawadzka, prof. UwB - Uniwersytet w Białymstoku prof. dr hab. Tadeusz Budrewicz - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie W dyscyplinie nauki biologiczne 1. dr Anna Bator-Kocoł - doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne Tytuł rozprawy: Wpływ warunków mikroklimatycznych na skład gatunkowy i strategię hibernacji nietoperzy „Chiroptera” w rezerwacie „Nietoperek” Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Gabryś Recenzenci: dr hab. Mirosław Jurczyszyn, prof. UAM - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr hab. Ireneusz Ruczyński - Instytut Biologii Ssaków PAN 2. dr Żanna Tyrała-Wierucka - doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne

Tytuł rozprawy: Forma brzegu blaszki liściowej w zróżnicowanych warunkach klimatycznych oraz jej zmiany w trakcie wzrostu liścia Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Iszkuło Recenzenci: dr hab. Zbigniew Celka, prof. UAM - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Dorota Wrońska-Pilarek, prof. UP - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 3. dr Damian Worchacz - doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne Tytuł rozprawy: Uwarunkowania rozwoju biologicznego dzieci i młodzieży Zielonej Góry w wieku 7-15 lat oraz tendencje zmian Promotor: dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Malinowski - emeryt dr hab. Barbara Kwiatkowska, prof. UP - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu W dyscyplinie nauki fizyczne 1. dr Izabela Agata Domagalska - doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne Tytuł rozprawy: Opis z pierwszych zasad molekuły wodoru: właściwości dynamiczne, statystyczne i interakcja z otoczeniem

Promotor: dr hab. inż. Artur Durajski, prof. PCz Recenzenci: dr hab. Michał Piasecki, prof. UJD – Uniwersytet Humanistyczno Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie dr hab. Andrzej Ptok – Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie dr hab. Maciej Winiarski – Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu 2. dr Agnieszka Teresa Jardin - doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne Tytuł rozprawy: Badanie zachowań chaotycznych plazmy wytwarzanej przez silnik Halla Promotor: dr hab. Piotr Lubiński, prof. UZ Recenzenci: dr hab. Aneta Malinowska, prof. NCJB - Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku dr hab. Marek Scholz - Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN w Krakowie 3. dr Vinh Le Duc - doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne – absolwent Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego

Tytuł rozprawy: Korelacje kwantowe w układach PT-symetrycznych/Quantum Correlations in PT-symmetric Systems Promotor: prof. dr hab. Wiesław Leoński Recenzenci: prof. dr hab. Jan Peřina Jr. – Joint Laboratory of Optics of Palacky University and Institute of Physics of Academy of Saciences of the Czech Republic

dr hab. Anna Kowalewska-Kudłaszyk, prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Sylwia Zielińska-Raczyńska – Politechnika Bydgoska 4. dr inż. Aleksandra Sobajtis - doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne Tytuł rozprawy: Rola kontroli ułożenia i adaptacyjnego napromieniania w zapewnieniu bezpieczeństwa i efektywności radioterapii wiązkami zewnętrznymi Promotor: prof. dr hab. n med. Paweł Kukułowicz - Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy Recenzenci: dr hab. inż. Renata Kopeć, prof. IFJ PAN – Instytut Fizyki Jądrowej PAN

dr hab. Aleksander Kubicki, prof. UG – Uniwersytet Gdański dr hab. n. med. Zbigniew Szutkowski – Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie W dyscyplinie nauki o polityce i administracji 1. dr Artur Dziambor - doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji Tytuł rozprawy: Kreowanie wizerunku politycznego Donalda Trumpa w latach 2004 - 2019 Promotor: dr hab. Piotr Kwiatkiewicz, prof. UAM Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Stelmach – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 2. dr Aleksander Koźmiński - doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji Tytuł rozprawy: Odnawialne źródła energii w polityce energetycznej RP. Casus polityki rolnej w latach 2004-2019. Promotor: dr hab. Piotr Kwiatkiewicz, prof. UAM Recenzenci: prof. dr hab. Maciej Walkowski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Łukasz Gacek, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 3. dr Marcin Kulas - doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji Tytuł rozprawy: Polityka publiczna Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze bezpieczeństwa w latach 2004-2019

Promotor: dr hab. Danuta Plecka, prof. UG Recenzenci: dr hab. Joanna Marszałek-Kawa, prof. UMK - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr hab. Małgorzata Podolak, prof. UMCS - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 4. dr Marcin Pisarski - doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji – absolwent Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Tytuł rozprawy: Mity polityczne współczesnej polskiej dalekiej prawicy Promotor: dr hab. Ryszard Michalak, prof. UZ Recenzenci: dr hab. Joanna Kluska, prof. UO - Uniwersytet Opolski dr hab. Rafał Prostak, prof. UEK - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

dr hab. Paweł Leszczyński, prof. AJP - Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim W dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości 1. dr Klaudia Ewa Gajda - doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości– absolwentka Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Tytuł rozprawy: Kompetencje menedżerskie w zarządzaniu relacjami z pracownikami, dostawcami i klientami Promotor: dr hab. inż. Wiesław Danielak, prof. UZ Recenzenci: prof. dr hab. dr h.c. multi Bogdan Nogalski – Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku dr hab. Iwona Zofia Czaplicka-Kozłowska, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie dr hab. inż. Agnieszka Stachowiak, prof. PP – Politechnika Poznańska 2. dr Monika Inków - doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości Tytuł rozprawy: Uwarunkowania dojrzałości innowacyjnej przedsiębiorstw informatycznych

Promotor: dr hab. inż. Wiesław Danielak, prof. UZ Recenzenci: dr hab. Agata Mesjasz-Lech, prof. PCz - Politechnika Częstochowska dr hab. inż. Ewa Więcek-Janka, prof. PP - Politechnika Poznańska W dyscyplinie pedagogika 1. dr Igor Bykowski - doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

Tytuł rozprawy: Dyrektor szkoły wiejskiej jako przywódca edukacyjny w społeczności lokalnej (perspektywa biograficzna) Promotor: dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ Recenzenci: dr hab. Łukasz Albański, prof. UP - Uniwerystet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie dr hab. Stefan T. Kwiatkowski, prof. CHAT - Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie 2. dr Klaudia Kasowska - doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika Tytuł rozprawy: Wpływ autorskiego programu Let's Speak English na twórczość dzieci sześcioletnich w języku angielskim. Promotor: dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ Recenzenci: prof. dr hab. Józef Bałachowicz - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

dr hab. Hanna Krauze-Sikorska, prof. UAM -Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3. dr Małgorzata Kmiecińska - doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika Tytuł rozprawy: Aktywność w czasie wolnym uczniów szkół ponadpodstawowych w małym mieście Promotor: dr hab. Józef Tatarczuk – były pracownik Uniwersytetu Zielonogórskiego Recenzenci: prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr hab. Marek Walancik, prof. AWSB - Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej 4. dr Regina Korzeniowska - doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika Tytuł rozprawy: Inkluzja społeczna w doświadczeniach dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim Promotor: dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ Recenzenci: dr hab. Stanisława Byra, prof. UMCS - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie prof. dr hab. Zenon Gajdzica – Uniwersytet Śląski 5. dr Justyna Michniuk - doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

Tytuł wyróżnionej rozprawy: Sytuacja zawodowa nauczycieli języka dolnołużyckiego w szkołach na terenie Dolnych Łużyc, w wielokulturowym społeczeństwie Niemiec Promotor: dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ Recenzenci: prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Mirosław Sobecki – Uniwersytet w Białymstoku dr hab. Anna Szafrańska, prof. UŚ – Uniwersytet Śląski 6. dr Monika Morgała - doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika Tytuł wyróżnionej rozprawy: Konflikty wewnętrzne w zespołach nauczycielskich warunkujące zawodowe funkcjonowanie nauczycieli i efektywność pracy szkoły/placówki Promotor: dr hab. Beata Pituła, prof. PŚ – Politechnika Śląska Recenzenci: prof. dr hab. Jolanta Szempruch - Uniwersytet Rzeszowski dr hab. Danuta Wosik-Kawala, prof. UMCS - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 7. dr Nhu Ngoc Nguyen - doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

Tytuł rozprawy: Wychowanie w kulturze pracy dzieci wietnamskich w wieku przedszkolnym w Hanoi Promotor: prof. dr hab. Zdzisław Wołk Recenzenci: dr hab. Teresa Wilk, prof. UŚ - Uniwersytet Śląski prof. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki - Uniwersytet Śląski 8. dr Ewa Nowakowska - doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika Tytuł rozprawy: Usamodzielnienie się podopiecznych rodzinnych i instytucjonalnych form pieczy zastępczej w Niemczech i Polsce Promotor: dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ Recenzenci: dr hab. Anna Błasiak, prof. AIK - Akademia Ignatianum w Krakowie dr hab. Piotr Magier, prof. KUL - Katolicki Uniwersytet Lubelski 9. dr Anna Przybylska-Zielińska - doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika Tytuł rozprawy: Zdolności muzyczne i kompetencje wokalne uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej w kontekście założeń teorii uczenia się muzykiEdwina E. Gordona Promotor: dr hab. Maciej Kołodziejski, prof. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Recenzenci: prof. dr hab. Katarzyna Krasoń – Uniwersytet Śląski

dr hab. Paweł Adam Trzos, prof. UKW- Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 10. dr Marcin Radziwołek - doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

Tytuł rozprawy: Skuteczność strategii profilaktyki szkolnej w zakresie zachowań ryzykownych młodzieży - częstochowskich szkół średnich Promotor: dr hab. Małgorzata Przybysz-Zaręba, prof. Ucz Recenzenci: dr hab. Michał Klichowski, prof. UAM - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr hab. Piotr T. Nowakowski, prof. UR - Uniwersytet Rzeszowski 11. dr Bożena Solecka - doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika Tytuł rozprawy: Kształtowanie cyfrowych kompetencji nauczycieli w systemie wspomagania rozwoju edukacji Promotor: dr hab. Wielisława Osmańska-Furmanek, prof. UZ Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Juszczyk - Politehnika Śląska w Gliwicach prof. dr hab. Zbyszko Melosik - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 12. dr Katarzyna Stein-Szała - doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

Tytuł wyróżnionej rozprawy: Zabawa we wspomaganiu rozwoju dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Promotor: dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ Recenzenci: dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UP - Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie dr hab. Anna Prokopiak, prof. UMCS - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 13. dr Barbara Walas - doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika Tytuł rozprawy: Rzeczywistość medialna dzieci przedszkolnych Promotor: dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ Recenzenci: dr hab. Elżbieta Perzycka, prof. US - Uniwersytet Szczeciński dr hab. Janusz Miąso, prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski 14. dr Paweł Zapeński - doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

Tytuł wyróżnionej rozprawy: Usamodzielnianie się i samodzielność życiowa byłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w narracjach biograficznych Promotor: dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ Recenzenci: dr hab. Agnieszka Regulska, prof. UKSW - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz - Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej