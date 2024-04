Nie będzie walki o stanowisko wójta gminy Gubin? Tylko jeden zgłoszony kandydat - Szymon Naglik

To drugi taki przypadek w powiecie krośnieńskim, gdzie o stanowisko wójta lub burmistrza w wyborach samorządowych 2024 ubiega się jeden kandydat. Tak jest w gminie Krosno Odrzańskie, gdzie o fotel burmistrza stara się obecny starosta krośnieński — Grzegorz Garczyński. Podobna sytuacja ma miejsce w gminie Gubin o statusie wiejskim, gdzie swoją kandydaturę na wójta zgłosił tylko Szymon Naglik.

Jeden kandydat na wójta gminy Gubin

Szymon Naglik był już radnym gminy Gubin. Wcześniej startował w wyborach na wójta gminy Gubin, ale przegrał ze Zbigniewem Barskim. Ostatecznie zastąpił Barskiego, po tym jak poprzedni wójt zmarł po ciężkiej walce z chorobą. Najpierw mianowany został na komisarza gminy, a następnie wybrano go na wójta w wyborach uzupełniających.

Jeśli w danej gminie zgłoszony został tylko jeden kandydat na wójta lub burmistrza, to wybory nadal się odbywają, ale wyglądają inaczej.

Głosowanie polega na zaznaczeniu czy jest się "za" lub "przeciw" jedynemu kandydatowi. Jeżeli uzyska on więcej niż połowę ważnych oddanych głosów, to oficjalnie zostaje wybrany na stanowisko, na jakie kandyduje. Co jeśli nie uzyska wyniku powyżej 50%? W takim wypadku wyboru dokonuje rada gminy w tajnym głosowaniu — kandydat musi uzyskać bezwzględną większość (czyli więcej niż 50% głosów).

