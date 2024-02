Oby nikt nie był sam w chorobie. Debata w Zielonej Górze i msze w trzech kościołach diecezji. W niedzielę przypada Światowy dzień Chorego

Światowy Dzień Chorego. Uroczyste msze

Ks. biskup Lityński podkreślił, że marzymy o tym, co było kiedyś i doświadczamy podobnie jak Hiob, przedłużonego wieczoru, w którym ból i niepokój zawsze się potęgują, prowadząc do krzyku rozpaczy: „ponownie oko me szczęścia nie zazna”.

Światowy Dzień Chorego. Wydarzenie w Zielonej Górze

- To wyjątkowy temat. Wydaje się bardzo prosty, ale dziś stanowi wielką trudność, co też zaznacza papież Franciszek. Wszechobecna kultura indywidualizmu sprawia, że zatraciliśmy wzajemne relacje i zatraciliśmy wspólnotę. Całe przesłanie jest wezwaniem, aby zatrzymać się przy osobach chorych i patrzeć na nich jak na osobę, nie poprzez ich chorobę - mówi ksiądz Tomasz Duszczak, diecezjalny duszpasterz chorych.

Relacje a zdrowie psychiczne

Pojawił się problem

Ks. Duszczak tłumaczy, że sami pacjenci, mówiąc o przeżywanej depresji, zwracają uwagę na niewielką pomoc w zakresie zdrowia psychicznego i na to, że czasem zwyczajnie trudno się przyznać przed bliskimi, że pojawił się problem. - Nie wystarczy dzisiaj powiedzieć „proszę się ogarnąć”, to jest zbyt mało - tłumaczy.

Młodzież wciąż potrzebuje rodziców

Jak informuje dr. Zakowicz, problemy dzieci i młodzieży dotyczą przede wszystkim całego spektrum ich zainteresowań. Od szkoły poprzez relacje rodzinne, które są kluczowe dla naszych dzieci, zwłaszcza dla dzieci dorastających. -Jeżeli mówimy o nastolatkach w wieku 16-17 lat, odnosimy wrażenie, że rodzice powinni zejść na drugi plan, teraz wychowanie jest po stronie szkoły, a młodzież poradzi sobie sama. To myślenie jest błędem, to wtedy tak naprawdę rodzice są najbardziej potrzebni, aby pomóc dziecku rozwinąć skrzydła, pokierować życiem i karierą.

- Jako lekarz psychiatrii dzieci i młodzieży mam do czynienia z największym kalibrem problemów. Zwykle są to zachowania autoagresywne, stany po próbach samobójczych jak również różnego rodzaju życiowe kryzysy — mówi dr n.med. Przemysław Zakowicz, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, szpital w Zaborze

Bunt jest naturalny

Zachowanie młodych ludzi i to co zwykle rodzice określają mianem „buntu”, jest naturalne i wynika z neurobiologii. Nastrój, emocje i napęd psychoruchowy będą dużo wyraźniejsze niż racjonalizacja i hamowanie impulsów. - Mając tego świadomość, wiemy, że młody może „wybuchnąć” natomiast, nie znaczy to, że godzi we mnie osobiście. Problem jest taki czy ja jako rodzic mam swoje mechanizmy obronne sprawne i czy jestem w stanie zrozumieć, że ktoś może mieć gorszy dzień — mówi dr. Zakowicz.