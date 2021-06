Oscary 2021. „Nomadland”: Weź kamień na drogę. I ruszaj. Przecież życie czeka

Fala kryzysu gospodarczego 2008 roku zmiotła całe miasta i miasteczka. Jak to, w którym mieszkała Fern (Frances McDormand), gdzie po kilkudziesięciu latach zamknięto fabrykę-żywicielkę. I oto bohaterka „Nomadland” (trzy najważniejsze Oscary, dwa Złote Globy, Złoty Lew w Wenecji) w reżyserii Chloé Zhao, wyrusza w drogę. Dołącza do wędrownej społeczności ludzi bez adresu.

Ale z paradokumentalną kamerą urodzonej w Pekinie Chloé Zhao, zaglądamy głębiej. I nie chodzi o to, że podglądamy bohaterów „Nomadland” podczas intymnych czynności. Oto towarzysze Fern, którymi są grający samych siebie nomadzi Swankie, Linda czy Bob, otwierają się przed nami. Ujawniają, z jakimi traumami ruszyli kiedyś w drogę… Bo też ich ciągła podróż to wcale nie ucieczka. Od pewnych rzeczy nie uda się uciec. Co zatem trzyma przy życiu? Czasem kamień szlifowany przez erozję, a czasem cały ul jaskółczych gniazd pośród świergotu setek ptaków…

Oscary 2021 dla „Nomadland”

„Nomadland” to kino drogi? Oczywiście. Ale przede wszystkim medytacji. Kolejne sceny zaszczepiają kolejne pytania. O losy Fern, w którą wciela się jedna z najlepszych aktorek świata? Też. Mamy w filmie scenę, kiedy Fern dostaję jakby drugą szansę na życie z adresem. Jest mężczyzna. Jest miękkie łóżko w ciepłym pokoju. A co z jej spokojem?

Ale tu chodzi też o nas. I nasze podejście do życia, które ten film odwraca i burzy. Bo obraz Chloé Zhao uświadamia, co jest najważniejsze. Wcale nie mieć, tylko być. Pod dowolną chmurą świata. I że czasem z życia można/trzeba się przesiąść. Żeby ŻYĆ.