Serial „Klangor”: moc aktorstwa, muzyki i klimatycznych zdjęć pochodzącego z Zielonej Góry Witolda Płóciennika [RECENZJA]

Świnoujście po sezonie. Chłodne, mokre, pochmurne… Mroczne. Absolutnie inne niż to ze zdjęć, które wywożą stąd tysiące letników. Tak jawi się miasto-kurort w serialu „Klangor” (Canal+). Często rozlega się tu głos żurawi? Nie tak często jakbyśmy pewnie chcieli. A dźwiękiem, który „drapie” uszy, wbija się pod skórę - jest ten jednostajny, wydawany przez saksofon barytonowy Mikołaja Trzaski, który skomponował muzykę do wszystkich ośmiu odcinków, wyreżyserowanych przez Łukasza Kośmickiego.

Serial „Klangor”: aktorzy grają koncertowo

Opatrzył się komuś Arkadiusz Jakubik, bo wyskakuje w co drugim serialu czy filmie? Wróć! Żółta puchowa kurtka psychologa skrywa tu tyleż poczciwca, co prawdziwego fajtera, który dla odnalezienia córki potrafi łamać paragrafy. A jest tu pole do popisu. Bo za murami więzienia w dilerkę dopalaczami „bawią się” strażnicy. Bo gdzieś kwitnie handel dziewczynami… Fabuła „Klangora” niechętnie się rozświetla. Myli tropy, ale konsekwentnie prowadzi do jednego - do jądra zła. Które okazuje się być jakieś takie zwyczajne, spowszedniałe… I to jest prawdziwy horror.