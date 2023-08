Polityczne harce i manipulacje na sprawie pożaru w zielonogórskim Przylepie Janusz Życzkowski

Były prezydent Nowej Soli, a obecnie polityk opozycji zarzucił rządowi, że to ze względu na brak aktywności, w Przylepie doszło do pożaru hali z niebezpiecznymi odpadami.

Po kontrowersyjnej aktywności marszałek Elżbiety Polak, która podważała działania służb i wojewódzkiego sztabu zarządzania kryzysowego, podobną ścieżką poszli inni politycy opozycji i sprzyjające im media. To igranie z ogniem i obosieczna broń, której używanie może mieć katastrofalne skutki. To również przykład łatwej do wykazania hipokryzji o czym przekonał się niedawno senator Wadim Tyszkiewicz.