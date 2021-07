Pomnik Janusza Korczaka w Zielonej Górze wygląda już jak nowy. Może odnowimy także inne pomniki w mieście?

Miasto – mimo trudności związanych z pandemią – wygospodarowało finanse i w kwietniu br. podpisało umowę z wykonawcą renowacji pomnika. Jest nim autor obelisku Tadeusz Dobosz. Zgodnie z planem prace, związane z odnowieniem posągu Janusza Korczaka miały się zakończyć do 30 września br. Z pomocą autorowi pomnika, wykonanego z gozdnickiej kamionki, przyszli Korczakowscy, którzy odpadające fragmenty zbierali i przechowywali. Obecnie prace renowacyjne dobiegają końca. Od początku towarzyszy im Alicja Skowrońska, która na swych zdjęciach uwidacznia i zachowuje od zapomnienia wszelkie zmiany w mieście.

Warto odnowić inne pomniki autorstwa Tadeusza Dobosza i Marka Przecławskiego

Pani Alicja na swoim FB napisała: Artyści rzeźbiarze - Tadeusz Dobosz i Marek Przecławski - przy swoim dziele. Pan Marek był pod wrażeniem efektów pracy wykonanej przez kolegę. Zostało już niewiele, żeby pomnik Janusza Korczaka odzyskał blask.

Kiedy pan Tadeusz opowiedział, z czym się zmagał podczas prac renowacyjnych, artyści usiedli i zaczęli rozmawiać o innych rzeźbach wspólnego autorstwa, a które są w złym stanie. Ze smutkiem i wątłą nadzieją, że może... "Rodzina'' na osiedlu Łużyckim? Jest lekka nadzieja. ,,Baby'' przy amfiteatrze? Nie będzie za dużo dla miasta? "Prządki'' przy Novicie? Biedne, kto o tę rzeźbę się upomni? A ,,Kwiaty'', które są nieopodal? Trzeba w ogóle wiedzieć, gdzie są, bo już dawno zniknęły w chaszczach. Pan Tadeusz przedarł się do nich kilka dni temu i ocenił ich stan. Zupełnie dobry, wymagają tylko oczyszczenia z brudu. Może udałoby się przenieść do innej części miasta...? A już zupełnie boli Artystów, jaki los spotkał rzeźbę "Nieskończoność", która była przy Filharmonii Zielonogórskiej. Nie było dla niej miejsca w nowej wizji terenu i wylądowała na betonowym składowisku ZGK...

- Może warto, aby miasto poszło za ciosem i odnowiło pozostałe, wspomniane poniżej rzeźby, tym bardziej że ich autorzy są chętni do pomocy przy renowacji? – mówi radny Jacek Budziński. – Moment jest dobry, bo za rok będziemy obchodzić jubileusz 800-lecia Zielonej Góry.